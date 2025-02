Lamentable suceso: Joven uruguayese falleció trágicamente al se alcanzado por un rayo en Brasil

Una lamentable noticia se supo en las últimas horas por intermedio de las autoridades policiales de Barra do Chuí, Santa Vitória do Palmar, en Rio Grande do Sul, Brasil, cuando confirmaron la muerte de un joven que se encontraba en el agua cuando recibió una descarga eléctrica, en momentos en los que había comenzado a llover.

Se trata de Mariano Ariel Agustín Metralle de 18 años, oriundo de Concepción del Uruguay, que falleció este lunes luego de ser alcanzado por un rayo cuando estaba a la orilla del agua en una playa. Su familia solicita colaboración para repatriar el cuerpo.

El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Santa Vitória do Palmar y su cuerpo fue enviado al Instituto General Forense (IGP) de Río Grande.

Su familia contactó a los medios para solicitar colaboración para solventar los gastos de repatriación del cuerpo y puso comunicó que se puede hacer en una cuenta de Mercado Pago cuyo CVU es 0000003100037063627013

Alias: solmetralle – María Alejandra Soledad Metralle