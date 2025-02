Re Organizar Por Juan Martín Garay (*)

En este cambio de época, la situación política y social que atraviesa la Argentina nos tiene que interpelar para que de una buena vez se propongan ideas y se lleven adelante acciones superadoras para re organizar la comunidad de manera más justa, equitativa e inclusiva.

Lo que pasa

En nuestro país la desigualdad social y económica se profundiza día a día, esto se evidencia en la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Enfrentamos problemas de desigualdad, con una brecha social importante entre el beneficio que se concentra cada vez más para 1/3 de la población, en detrimento de un país alterno que comprende al 2/3 restante. Aun así, todavía persiste una sana cuota de esperanza en ese 2/3, como instinto de supervivencia. Eso es lo único que sostiene a una clase empobrecida y más acrecentada en su masividad. La Fe.

Problemas como la corrupción y el clientelismo se mantienen persistentes, de manera constante y casi como costumbre. Nada ha cambiado, sólo algunos gestos valorables pero muchos otros dotados de mera demagogia y acciones propagandísticas. Por el contrario, se profundiza aún más la debacle social por el quiebre cultural que se lleva adelante, con planteos retrógrados en temas que se pensaban ya superados. Ante una falta de institucionalidad se genera como consecuencia una inestabilidad política. Seguimos enfrentando problemas de índole, económico, político y social, con una polarización desigual, con falta de diálogo político constructivo y el consiguiente consenso.

El país enfrenta problemas económicos graves, que se “camuflan” en una estabilidad inflacionaria a la baja, pero con una deuda pública y social importante, la que claramente no se generó solamente en estos últimos doce meses, pero que sí se ha profundizado más aún. Además, en la actualidad imperante, el debate cultural sobre el rol del Estado en la economía es más complejo que hace unos años, aunque ello pareciera tan simple. Ocurre que algunos sectores abogan por un Estado más pequeño y otros entienden que debe haber un Estado más activo en la regulación de la economía. Como explica Perón, “la economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”. La discusión que debería darse es si el Estado ha sido eficiente en beneficio del Pueblo. Pues está claro que no siempre lo ha sido.

Lo que falta

Adolecemos de una mayor participación ciudadana activa en términos presenciales, con connotación política plena en lo posible y no vaciada de ella. En la actualidad, la participación ciudadana se presenta como más amplia y diversa, mucho más virtual, máxime con el uso de tecnologías digitales y redes sociales para movilizar y organizarse de manera práctica, pero desde la comodidad de un móvil digital mayormente. Una participación comprometida es fundamental, eso requiere una mayor conciencia cívica y política en la sociedad.

Está claro que la falta de consenso político y la polarización desigual en la clase política, presenta los mayores obstáculos para re organizar la comunidad de manera efectiva. La falta de una institucionalidad sólida y además la inestabilidad política son problemas persistentes que deberían ser abordados con altura y de manera efectiva, pensando en cómo resolver los problemas de la gente y no los problemas políticos de la política.

La falta de una visión de largo plazo y la priorización de intereses a corto plazo son escollos importantes. El diálogo y la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad y la política son fundamentales. Esto requiere una mayor capacidad para escuchar y entender diferentes perspectivas y encontrar soluciones consensuadas. Escuchar más que hablar, atender atentamente a la gente. Interpretar lo que quieren decir.

Re organizarnos

Si lo que queremos es ser Nación, partiendo de la concepción de Patria como algo que nos vino dado desde que nacimos, pero vapuleada por muchos quienes han venido a ser “salvadores por temporada”, debemos comprender que se necesita de una construcción colectiva. Una tarea de todos y para todos, porque re organizar la comunidad no es cosa fácil, es una resultante bastante difícil de conseguir, pero que se hace necesario intentarlo por el bien de todos.

Como bien expresó el escritor, político, periodista y pensador argentino, Manuel Baldomero Ugarte hace 100 años atrás, “la sociedad no estará bien organizada mientras haya gentes que sufren, que carezcan de lo indispensable y vendan su vigor por un mendrugo. Mientras la mujer sea una esclava y el obrero una bestia de labor, mientras junto a la privación de los unos, se alce la abundancia de los otros, mientras unos sufran para que otros gocen, mientras unos ayunen para que otros se atosiguen de manjares, mientras las gentes estén divididas en dos clases: una que vive para consumir y otra para producir; una que vive para divertirse y otra para trabajar; una que no crea nada y disfruta todo, y otra que crea todo y no disfruta nada”.

Sin una comunidad organizada, nadie se puede realizar, es básicamente una concepción humanista. Por eso, lo nuestro es la gente, no lo olvidemos, intentemos re organizarla. Ese es nuestro mayor desafío.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.