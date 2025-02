Plaza San Martín: Si todos colaboramos la ciudad será mejor

Este viernes por la mañana, vecinos de Plaza San Martín hicieron llegar fotos del estado en el que amaneció este paseo público de Concepción del Uruguay. Esto se repite cada jueves. Botellas vacías, bolsas y vasos, entre otras cosas, sin contar que muchos orinan en el lugar.

Es lamentable que no aprendamos a vivir en una comunidad que piense en el otro y que de esa manera cuidemos de nuestros espacios a los que todos tenemos derecho de usar.

La diversión es un derecho y todos tenemos que poder disfrutar de estos momentos con amigos, pero esa libertad debe tener algunos límites, como ser el de cuidar y mantener limpio los lugares públicos.

Sin duda que esto es un problema de falta de educación y de que no inculcamos el respeto a la gente y el amor a nuestra ciudad, como muchas veces lo observamos en otras ciudades, donde sus habitantes son los mismos cuidadores.

No es grato comparar, pero se hace imposible no ver como otras localidades hacen respetar este tema, no solo no arrojando desperdicios en la vía pública, sino escrachando a quien tira algo a su paso.

Sería muy grato e importante para Concepción del Uruguay, que quienes disfrutan de encuentros, ya sea en plaza o playas, junten sus residuos y los coloquen en cestos o se lo lleven a su casa.

Los placeros (a los que les falta en algunos casos elementos para su trabajo como ser guantes) no son esclavos, son cuidadores de espacios verde. Si todos colaboramos la ciudad será mejor.