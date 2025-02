Movilización del Plenario de Jubilados

En respuesta a la decisión del gobierno de no prorrogar la Ley de Moratoria Previsional las organizaciones independientes de jubilados de todo el país convocamos a una gran jornada de lucha nacional para el miércoles 26 de febrero. Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ) invitamos a jubilados, trabajadores, delegados, sindicatos, organizaciones sociales y políticas y la población en general a sumarse a la concentración que en Concepción del Uruguay este miércoles a las 10 hs en el mástil de Plaza Ramírez donde además se estará haciendo firmar un petitorio nacional exigiendo la continuidad de la moratoria.

La moratoria previsional permite a los trabajadores acceder a la jubilación ordinaria, a pesar de no tener los 30 años de aportes requeridos. Sin embargo, el gobierno de Milei ha decidido no prorrogarla, condenando a millones de trabajadores a no poder jubilarse.

Además, el gobierno plantea una reforma jubilatoria que impone condiciones más duras para acceder a la jubilación, como el aumento de la edad jubilatoria y la derogación de los regímenes especiales. Rechazamos esta reforma y exigimos la prórroga de la moratoria previsional, así como la implementación de un proyecto de jubilación universal para todo trabajador y trabajadora.