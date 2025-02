Iniciaron formalmente las clases en el Departamento Uruguay

Con un acto desarrollado en la escuela “20 de Junio” del barrio Vicoer, la directora departamental de Escuelas, Marina Pagani, dio las palabras alusivas al inicio del ciclo lectivo señalando la importancia de reforzar la “fluidez en la lectura” y la “comprensión lectora” en todos los niveles.

Este lunes y acompañada por el Decano de la Facultad Regional de la UTN, Martín Herlax, el jefe de la Comuna Tala, Horacio Córdoba, autoridades de la escuela Nº117 “20 de Junio”, estudiantes y personal docente, la directora departamental de Escuelas Uruguay, Marina Pagani encabezó el acto correspondiente al inicio del ciclo lectivo 2025.

Dirigiéndose a los padres y las madres destacó: “Quiero agradecerles que estén presentes, además de pedirles que siempre acompañen a sus hijos, que es lo más preciado que tenemos”.

En cuanto a los docentes impulsó: “Nosotros podemos enseñar, pero quizás el niño o la niña no aprenden. Tenemos que tener en cuenta esto, y sobre todo ahora que empezamos con el Plan de Alfabetización. A los libros hay que sacarlos de la biblioteca y hacer que los chicos y los docentes las lean. De esa manera, nosotros estaremos con capacidades y manejaremos competencias y herramientas para poder así desarrollar, hablar en un mundo que no es el futuro, el futuro es hoy. No es el futuro lejano, es el futuro de hoy”.

Por último, dirigiéndose en particular a los alumnos y portadores de las banderas de ceremonia señaló: “Estudien, estudien para ser libres, el conocimiento es lo único que los hará realmente libres” culminó.