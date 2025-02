Información de Colón

La Municipalidad de Colón realizó peticiones de obras para la Ruta 135 en audiencia pública

Doble vía, iluminación y rotonda de acceso por Ferrari en Ruta 135 fueron algunos de los pedidos expresados

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colón Claudio Lara y el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowski participaron en Gualeguaychú de la audiencia en la cual se trató la concesión del Corredor 18 que incluye a las rutas 12 y 14 desde Ceibas hasta Paso de los Libres y rutas transversales donde se contempla a la Ruta 135.

Ingenieros y profesionales de Vialidad Nacional expusieron detalladamente el proyecto que abarca obras como reparación de calzada, cartelería y el reemplazo de luminarias a LED.

Empresas que participaron de la audiencia manifestaron la falta de información técnica acerca sobre las obras a ejecutar, aunque se afirmó que está previsto “bache cero” como expresa el pliego.

Los funcionarios representantes de la Municipalidad de Colón solicitaron la palabra realizaron una petición a instancias del intendente José Luis Walser, para contemplar el empalme de la Autovía 14 y ruta 135 ya que debido a un relevamiento se constató que, de 150 luminarias existentes, 120 se encuentran fuera de funcionamiento.

Asimismo, expresaron que en todo el tramo de la Ruta 135 de acceso a la Ciudad de Colón no cuenta con iluminación o es muy deficiente, cuestión que se viene solicitando mediante pedidos elevados tanto a Vialidad Nacional como a la concesionaria Caminos del Río Uruguay desde el año 2021.

Por otro lado, los funcionarios de Colón peticionaron que la mencionada ruta sea transformada en autovía de doble carril tanto de ida como de vuelta, mejorando así la circulación, evitando embotellamiento en épocas de temporada turística alta.

Finalmente, solicitaron también que sea incorporada en el proyecto, una rotonda de acceso en la intersección de Ruta 135 y acceso a Colón por boulevard Ferrari, lo que permitirá mejorar la circulación en la zona como así también contar con un nuevo acceso a la Ciudad.

Delegación del Municipio de Colón y la Junta Departamental de Paysandú dialogaron sobre planta de e-combustible

Los representantes de Argentina expusieron los motivos por los cuales se solicita que sea evaluada la relocalización de la planta

En la Junta Departamental de la Intendencia de Paysandú fue celebrada una reunión de trabajo entre los ediles y presidentes de las comisiones de Higiene y Medio Ambiente, Descentralización, integración y Desarrollo y Especial de Revisión del Plan Urbanístico y la delegación argentina representada por la Vice intendente María Dalleves, el Secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, el Director de Ambiente Roberto Bergara, concejales de los distintos bloque del Concejo Deliberante y el representante de la Asociación de Hoteleros de Colón Miguel Delaloye.

La delegación argentina representada por la Municipalidad de Colón expuso a través de sus referentes los posibles impactos que sufriría la ciudad y en la zona con la instalación de la Empresa HIF GLOBAL solicitando su relocalización.

Se repasó el recorrido institucional que viene realizando la gestión de Gobierno de la municipalidad de Colón en torno al tema:

Participación del director de Ambiente de audiencia pública en la República Oriental del Uruguay sobre el tratamiento de “solicitud de Cambio de uso de suelo”.

Por pedido de los miembros del COATUR en el marco del comité de integración se recibió al representante del Ministerio de producción Wilson Sierra quien explicó sobre las etapas del proyecto y los potenciales Ejes de impacto Ambiental.

Disertación de referentes técnicos de la UTN Ing. Andrés Agosti explicando sobre el proceso productivo de e-combustibles.

Nota de los miembros de la mancomunidad Tierra de Palmares al Gobernador para solicitar que en el estudio de impacto ambiental se incluya la costa del Río Uruguay.

En todo momento se dejó en claro que se respeta la soberanía de la República Oriental del Uruguay en la toma de decisiones respecto a la instalación de este tipo de industrias, pero se solicita que se revea la autorización del cambio de uso de suelo y se analicen otras alternativas de implantación del proyecto, alejando el mismo de la zona propuesta, buscando de esta manera reducir el impacto directo si la misma se instala frente a la planta urbana.

Cabe mencionar que la planta que se pretende instalar es una “Planta Química de E-Combustibles”, últimamente mal llamada como “Planta de Hidrogeno Verde”, que cambia significativamente la mirada de los vecinos, ya que los potenciales riesgos asociados a esa actividad son totalmente diferentes.

Además, por otro lado, no existe otra planta de estas características y tamaño funcionando en el mundo, con lo cual sumado a la falta de información hace que el nivel de incertidumbre sea mayor.

También se marcó que el estudio de relevamiento de paisajes y visuales presentado, no representa la realidad de la situación. El mismo no es suficientemente exhaustivo y no refleja con precisión el impacto visual que la planta química tendría en nuestra comunidad (3 chimeneas de 60 metros de altura y 4 antorchas).

Desde el punto de vista del funcionamiento turístico de la Ciudad y de la Microrregión “Tierra de Palmares” se mencionó que de por sí con el comportamiento del río y sus crecientes se genera una estructura socioeconómica inestable producto de las crecientes. Desde el 2010 hasta a la fecha se registran 8 crecientes y eso en sí mismo es un fenómeno que le quita fluidez al desarrollo económico de la región. La estructura no soporta aceptar otra amenaza más a su desarrollo.

También estuvieron presentes distintos integrantes de asociaciones ambientales de Paysandú, exponiendo los fundamentos para que la planta no se construya en el lugar y el pedido de su relocalización, siempre y cuando responda a las normativas de protección del medio ambiente a través de la exposición del Prof. Diego Varela.

Continúan los trabajos de iluminación LED en la zona sur de la ciudad

El Municipio de Colón avanza con el plan de modernización del alumbrado público en la zona sur, sumando nuevas cuadras con luminarias LED para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos

En el marco del plan de renovación del alumbrado público, el Municipio de Colón continúa con la instalación de iluminación LED en Boulevard Lucilo González, en la zona sur de la ciudad. En las últimas semanas, se habilitaron dos cuadras más con nuevas luminarias y se avanzó en la conexión de columnas dentro del barrio y la plazoleta, logrando un notable mejoramiento de la iluminación y la seguridad del sector.

Más cuadras iluminadas y mejor seguridad

Las nuevas luminarias instaladas son de doble farola LED de 100W, equipadas con protecciones y puesta a tierra, lo que garantiza mayor eficiencia y durabilidad. Este sistema mejora la visibilidad nocturna y refuerza la seguridad en la vía pública, beneficiando a los vecinos y contribuyendo a una ciudad más segura y sustentable.

Última etapa y finalización del proyecto

Se espera que antes del fin de semana se completen las dos cuadras restantes, alcanzando así una cobertura total en la zona planificada. Desde el Municipio se destacó la importancia de esta obra, que forma parte de un proyecto integral de modernización del alumbrado público en distintos barrios de la ciudad.

Colón participó en una jornada sobre Trata de Personas organizada por CARU

El martes 25 de febrero, la ciudad de Paysandú fue sede de una jornada de reflexión y concientización sobre la Trata de Personas, organizada por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La Municipalidad de Colón estuvo representada en el encuentro por la Directora de Promoción de Derechos, Delfina Morel Chevillet, junto al equipo del Área de Equidad de Género.

También participó la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia, Silvina Calveyra.

Durante la jornada, se brindaron capacitaciones dirigidas especialmente al personal de CARU y a representantes de los organismos que operan en el Área de Control Integrado (ACI), entre ellos Aduanas, Migraciones, Prefectura Nacional Naval y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

La trata de personas es un delito que afecta a miles de personas en todo el mundo. Por ello, estas instancias de formación resultan fundamentales para fortalecer la capacitación de los funcionarios que trabajan en los puntos de frontera, permitiéndoles identificar y prevenir posibles casos de trata.

El Municipio refuerza su compromiso con la infancia a través de talleres en los Centros de Día

En el área de Promoción de Derechos se llevó a cabo una reunión para la planificación de los talleres que se desarrollarán en los Centros de Día para Niños “Nuestra Señora del Luján” y de Niñas “San Francisco de Asís” durante el 2025.

Para muchos de estos niños y niñas, los Centros de Día representan un espacio esencial de acompañamiento y aprendizaje al que, de otro modo, no tendrían acceso. A través de estos talleres, no sólo se busca ofrecer momentos de esparcimiento, sino también fortalecer valores como la cooperación, la autoestima y la confianza en sí mismos.

Participaron la directora de Promoción de Derechos, Delfina Morel Chevillet; el director de Cultura, Fabián Fernández; la directora de Deportes, Jésica Britos; junto con las coordinadoras de los Centros de Día, Mariana Bosch y Daniela Colliard.

La reunión tuvo como objetivo evaluar las necesidades y oportunidades para fortalecer las actividades de los centros, garantizando que cada niño y niña tengan acceso a experiencias enriquecedoras que amplíen sus horizontes y potencien sus habilidades.

Desde el área de Cultura, se prevé la incorporación de talleres de arte, música y cine, promoviendo la creatividad y la expresión como herramientas de desarrollo personal.

Por su parte, desde Deportes se trabajará en actividades que fomenten el juego, la motricidad y el trabajo en equipo, contribuyendo al bienestar físico y emocional de los niños.

El municipio reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, garantizando que todos los niños y niñas de la comunidad, puedan acceder a propuestas inclusivas y de calidad que contribuyan a su desarrollo integral.