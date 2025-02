Delegación del Municipio de Colón y la Junta Departamental de Paysandú dialogaron sobre planta de e-combustible

En la Junta Departamental de la Intendencia de Paysandú fue celebrada una reunión de trabajo entre los ediles y presidentes de las comisiones de Higiene y Medio Ambiente, Descentralización, integración y Desarrollo y Especial de Revisión del Plan Urbanístico y la delegación argentina representada por la Vice intendente María Dalleves, el Secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, el Director de Ambiente Roberto Bergara, concejales de los distintos bloque del Concejo Deliberante y el representante de la Asociación de Hoteleros de Colón Miguel Delaloye.

La delegación argentina representada por la Municipalidad de Colón expuso a través de sus referentes los posibles impactos que sufriría la ciudad y en la zona con la instalación de la Empresa HIF GLOBAL solicitando su relocalización.

Se repasó el recorrido institucional que viene realizando la gestión de Gobierno de la municipalidad de Colón en torno al tema:

Participación del director de Ambiente de audiencia pública en la República Oriental del Uruguay sobre el tratamiento de “solicitud de Cambio de uso de suelo”.

Por pedido de los miembros del COATUR en el marco del comité de integración se recibió al representante del Ministerio de producción Wilson Sierra quien explicó sobre las etapas del proyecto y los potenciales Ejes de impacto Ambiental.

Disertación de referentes técnico de la UTN Ing. Andrés Agosti explicando sobre el proceso productivo de e-combustibles.

Nota de los miembros de la mancomunidad Tierra de Palmares al Gobernador para solicitar que en el estudio de impacto ambiental se incluya la costa del Rio Uruguay.

En todo momento se dejó en claro que se respeta la soberanía de la República Oriental del Uruguay en la toma de decisiones respecto a la instalación de este tipo de industrias, pero se solicita que se revea la autorización del cambio de uso de suelo y se analicen otras alternativas de implantación del proyecto, alejando el mismo de la zona propuesta, buscando de esta manera reducir el impacto directo si la misma se instala frente a la planta urbana.

Cabe mencionar que la planta que se pretende instalar es una “Planta Química de E-Combustibles”, últimamente mal llamada como “Planta de Hidrogeno Verde”, que cambia significativamente la mirada de los vecinos, ya que los potenciales riesgos asociados a esa actividad son totalmente diferentes.

Además, por otro lado, no existe otra planta de estas características y tamaño funcionando en el mundo, con lo cual sumado a la falta de información hace que el nivel de incertidumbre sea mayor.

También se marcó que el estudio de relevamiento de paisajes y visuales presentado, no representa la realidad de la situación. El mismo no es suficientemente exhaustivo y no refleja con precisión el impacto visual que la planta química tendría en nuestra comunidad (3 chimeneas de 60 metros de altura y 4 antorchas).

Desde el punto de vista del funcionamiento turístico de la Ciudad y de la Microrregión “Tierra de Palmares” se mencionó que de por si con el comportamiento del río y sus crecientes se genera una estructura socioeconómica inestable producto de las crecientes. Desde el 2010 hasta a la fecha se registran 8 crecientes y eso en sí mismo es un fenómeno que le quita fluidez al desarrollo económico de la región. La estructura no soporta aceptar otra amenaza más a su desarrollo.

También estuvieron presentes distintos integrantes de asociaciones ambientales de Paysandú, exponiendo los fundamentos para que la planta no se construya en el lugar y el pedido de su relocalización, siempre y cuando responda a las normativas de protección del medio ambiente a través de la exposición del Prof. Diego Varela.