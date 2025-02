Criptogate: La incoherencia de la UCR entrerriana y la sumisión al gobierno de Milei

El vicepresidente del FEF y ex concejal de Concordia, Daniel Cedro, expresó su profunda preocupación por la reciente postura de la senadora por Entre Ríos, Stella Maris Olalla, quien votó en contra de la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo del «Criptogate». «Este acto, más allá de la decisión individual, revela una peligrosa falta de coherencia política y una alarmante sumisión a las presiones del gobierno nacional».

“Lo que ocurrió en el Senado con la votación para investigar el Criptogate es una vergüenza para todos los que creemos en la democracia y la transparencia. La senadora Olalla, al igual que varios de sus compañeros de la UCR, olvidó el legado de figuras como Arturo Illia y Raúl Alfonsín, quienes fueron ejemplo de integridad, honestidad y defensa del interés público”, sostuvo Cedro.

“La historia de la UCR está marcada por el coraje de muchos de sus dirigentes, que a lo largo de los años defendieron la ética política y la justicia, incluso en los momentos más difíciles del paía. Hoy, algunos parecen haber tirado a la basura esas enseñanzas, al ceder ante las presiones del presidente Milei y sus aliados. ¿Acaso el miedo a las represalias se ha convertido en la nueva brújula del radicalismo? ¿O ya se han acostumbnrado a oficiar de furgón de cola, antes del PRO y ahora de LLA?”, agregó.

«La postura adoptada por Olalla no solo genera desconcierto en los votantes, sino que también pone en evidencia las contradicciones dentro de un partido que históricamente se ha posicionado como defensor de los valores republicanos».

“Es curioso, sino irónico, que uno de los senadores coautores del proyecto, Daniel Vischi, haya votado en contra de su propia iniciativa. Esto demuestra que, en muchos casos, los intereses del pueblo quedan relegados frente a conveniencias personales y pactos políticos”, destacó Cedro. «El caso de Vischi y el de otros radicales, como la senadora entrerriana, que giraron su postura, es un claro ejemplo de cómo el temor a las represalias o a la presión del gobierno puede hacer que se traicionen principios básicos, como la lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia.»

Por otro lado, también expresó: “del senador De Angeli, del PRO, ya no sorprende absolutamente nada. Su actitud de votar en contra de la creación de una comisión investigadora refleja su habitual sumisión a los intereses del poder, sin importar las consecuencias que esto tenga para la gente. A estas alturas, sus decisiones políticas ya no generan ningún tipo de sorpresa, dado que ha demostrado, una vez más, que su prioridad no es la transparencia ni el bienestar de los ciudadanos, sino su conveniencia personal dentro del esquema de poder y permanecer a toda costa en su banca.”

En este contexto, Cedro concluyó: “El pueblo de Entre Ríos y del país tiene derecho a exigir respuestas claras y a saber qué está sucediendo con los fondos públicos. Los ciudadanos no merecen que sus representantes, por temor o conveniencia, se alejen del camino de la honestidad y la justicia.”