Columna de Astronomía. El explorador Curiosity de la NASA descubre evidencia de olas en un antiguo lago del Planeta Rojo

Hoy en día, se sabe que Marte es un desierto frío y seco, con parches de hielo subterráneo y casquetes polares en sus polos. Sin embargo, hace miles de millones de años, el agua líquida fluía libremente por el planeta. Y, aunque los diversos exploradores de Marte de la NASA han descubierto señales de que alguna vez existió ese tipo de agua en Marte, tal vez no haya mejor evidencia de un lago poco profundo y sin hielo que estos dos conjuntos de ondulaciones en la roca marciana.

En noviembre de 2022, el rover Curiosity de la NASA fotografió la Banda Marcadora Amapari en las faldas del Monte Sharp, ubicado en el Cráter Gale. Dentro de la propia banda marcadora —una capa delgada y oscura de roca— los científicos reconocieron ondulaciones en lo que alguna vez habría sido una costa arenosa.

Unas semanas más tarde, Curiosity fotografió otro conjunto de ondulaciones en el cercano afloramiento Prow, que habría estado en el lecho del lago.

Se cree que las ondulaciones se formaron hace unos 3.700 millones de años, durante un período en el que se pensaba que Marte se estaba secando.

Pero su presencia indica que el clima de Marte habría sido bastante cálido, y su superficie húmeda, en ese momento. «La forma de las ondulaciones solo podría haberse formado bajo agua abierta a la atmósfera y bajo la acción del viento», dijo el investigador postdoctoral del Instituto Tecnológico de California (Caltech) Caire Mondro en un comunicado.

Y si el agua fue arrastrada por el viento, eso significa que no estaba cubierta de hielo, como han planteado algunos científicos.

A partir de estas ondulaciones, los investigadores no sólo determinaron la existencia de un lago poco profundo, sino también su profundidad: utilizando un modelo informático, el profesor de geología de Caltech Michael Lamb descubrió que el tamaño y el espaciamiento de las ondulaciones indican que el lago tenía menos de dos metros de profundidad.

«En misiones anteriores, comenzando con Opportunity en 2004, se descubrieron ondulaciones formadas por el agua que fluía a través de la superficie del antiguo Marte, pero no se sabía con certeza si esa agua alguna vez se acumuló para formar lagos o mares poco profundos», dijo John Grotzinger, ex científico del proyecto Curiosity, en el comunicado. «El rover Curiosity descubrió evidencia de lagos antiguos de larga duración en 2014, y ahora, 10 años después, Curiosity ha descubierto lagos antiguos que no tenían hielo, lo que ofrece una importante perspectiva sobre el clima primitivo del planeta».

Un artículo sobre el descubrimiento fue publicado en la revista Science Advances el 15 de enero.

Fuente: https://space.com/ y https://www.science.org/

