Causa abusos en Oro Verde: se denegó el recurso extraordinario federal

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, conformada por la vocal Claudia Mizawak; el vocal Germán Carlomagno y la vocal Susana Medina, resolvió denegar la concesión de los recursos extraordinarios federales, presentados por los abogados/as defensores de los condenados en la causa «Saavedra María José – Saavedra Lucía- Saavedra Juan – Saavedra Gustavo – Castro Daian – Wolff Furlong Mario – Almeira Natalia – González Aldo s/ impugnación extraordinaria (corrupción de menores agrav.- promoción a la prostitución – abuso sexual con acceso carnal agravado)» Expte. N° 5381, contra la sentencia que rechazó la impugnación extraordinaria provincial.

La vocal Claudia Mizawak fundamentó el voto sosteniendo que “el remedio federal basado en la falta de competencia no puede prosperar por resultar manifiestamente inadmisible en virtud de la carencia de reserva del caso federal en tiempo oportuno y por no conformar una cuestión federal suficiente que permita habilitar la extraordinaria vía”.

Nuestro Máximo Tribunal ha dicho: «…el planteamiento correcto de la cuestión federal, base del recurso extraordinario, requiere no solo la mención concreta de las cláusulas constitucionales que se estiman desconocidas sino también la demostración de su conexión con la materia del pleito, exigencia que no se satisface con enunciaciones genéricas».

Por otra parte, señaló que no se verifican los presupuestos de la existencia de cuestión federal suficiente ni emergen de los argumentos motivantes de las presentaciones la objetiva configuración de alguno de los supuestos de procedencia contemplados en las disposiciones del art. 14 de la Ley Nº 48 ni de los creados pretorianamente por el Alto Tribunal Federal; razón por la cual surge evidente que los recursos extraordinarios así intentados se revelan palmariamente inadmisibles, debiendo denegarse su concesión».

Al voto de Mizawak adhirieron el vocal Germán Carlomagno y la vocal Susana Medina.

Antecedentes

El 23 de noviembre de 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, dio a conocer el adelanto de sentencia en el marco del juicio por los presuntos delitos contra la integridad sexual en Oro Verde.

En el desarrollo de esa audiencia la vocal Carolina Castagno aseguró que los abusos sexuales denunciados por las víctimas, menores de edad al momento de haber ocurrido, fueron acreditados durante el juicio.

Por unanimidad, el Tribunal fijó las siguientes condenas para las y los imputados:

Saavedra, María José : 25 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

Saavedra, Lucía Lidia : 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

Wolf Furlong, Mario René : 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero).

Saavedra, Juan Pedro : 20 años de prisión de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).

Castro, Daian Amaro : 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

Saavedra, Gustavo Abel : 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).

Almeria, Natalia Yanina : 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerada autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada .

González, Aldo Ignacio : 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

Todos los imputados e imputadas se encuentran con prisión preventiva.

Durante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual el debate se desarrolló a puertas cerradas.

Confirmación de Casación

El 3 de agosto de 2023, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, integrada por las vocales María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y el vocal Darío Perroud, rechazaron los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de juicios y la confirmaron integramente.

Rechazo de la Sala Penal

El 25 de julio de 2024 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, rechazó por voto conjunto las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados María José Saavedra, Lucía Lidia Saavedra, Gustavo Saavedra, Juan Pedro Saavedra, Daian Amaro Castro, Aldo González, Mario René Wolff Furlong, y Natalia Almeira.