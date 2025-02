Caseros- Parque Pericos recibió un cachorro un cachorro de puma

Después de lo que sucediera en el Departamento Gualeguaychú con la lamentable muerte de un puma, este sábado el Director de Recursos Naturales y Fiscalización del Gobierno de Entre Ríos, Marcelo Sapetti, llegó al Refugio de Fauna Silvestre ubicado en cercanias de Caseros para entregar un pequeño ejemplar de puma, el cual fue traido desde la ciudad de la Paz.

El animal era tenido por particulares al norte de nuestra provincia, desde sus quince días de vida y fue entregado por los mismos en forma voluntaria. Se trata de un puma hembra juvenil que luego de ser atendida por una de las veterinarias del Parque se pudo establecer que tiene viejas lesiones en varias partes de su pequeño cuerpo, tales como un fuerte golpe en sus costillas derechas producto de un impacto recibido, como así también en una de sus orejas y fosas nasales lo que hizo presumir que fue a causa de parasitos externos comunmente denominado abichado, por lo que tiene como secuelas dificultades en su respirar. Esto no impide por suerte que corra riesgos su vida, pero seguirá siendo evaluada por los profesionales del lugar en el transcurso de los días. Hoy se encuentra ubicada en un amplio recinto para satisfacer todos sus requerimientos, siendo la intensión lograr su reintroducción, lo que se dificulta bastante dado las heridas antes mencionadas.

El propietario de Parque Pericos, Marcelo Vasquez también informó que los pumas habitan Entre Ríos y debemos cuidarlos, ante un avistaje tratemos de no tener contacto con ellos y dejemos que sigan su camino, si bien su comportamiento puede ser impredecible este felino es muy improbable que ataque si no se siente amenazado; y al encontrarnos con cachorros en campos o montes no debemos retirarlos de su lugar dado que su madre sabe donde los dejó y es casi nula la posibilidad de que los haya abandonado. Parque Pericos les recuerda que todo animal silvestre nunca debe ser considerado mascota y menos aún un puma que se ubica en la cima de la cadena alimenticia y que jamás pierde su instinto depredador.