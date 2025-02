Agmer reclama más obras en las escuelas y puso reparos a la creación de la Secretaría de Articulación Educativa

Más allá de las paritarias y los ajustes salariales, hay otros temas que atraviesan la relación gremios docentes – gobierno que subyacen y que van a emerger más temprano que tarde. A modo de ejemplo, Leandro Pozzi – secretario de Condiciones Laborales de la Comisión Directiva Central de Agmer y representante paritario del gremio – aseguró días pasados que «no hubo todas las obras que dijo el gobernador. La verdad que no las vimos, creo que el gobierno tiene que avanzar fuertemente en ese sentido».

En diálogo con el programa «Lo que queda del día« en Oíd Mortales Radio de Concordia, Pozzi, se refirió a las obras en edificios escolares y a la designación del rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) Luciano Filipuzzi, al frente de la Secretaría de Articulación Educativa, ambos temas tratados por el gobernador Rogelio Frigerio durante su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura el sábado pasado.

Advirtió que «el año pasado nosotros prácticamente no tuvimos licitaciones de obras en escuelas». Aclaró que «no es algo privativo esta gestión». Dijo que «el gobierno anterior no lo resolvió y por eso en muchísimas ocasiones hasta se han suspendido clases porque no han reunido las condiciones de un edificio escolar por no tener agua, por ejemplo. Hay también problemas estructurales que le hemos planteado al gobierno».

Detalló que «hay problemas estructurales relacionados con los sistemas de abastecimiento y no se están tomando medidas elementales que tengan que ver con esto. Nosotros hicimos hincapié en dos o tres puntos muy sensibles: la limpieza de los tanques de las escuelas, que es algo que está establecido en el acuerdo paritario, que lo tienen que hacer todos los años y particularmente antes de empezar un ciclo lectivo; los baños y el mantenimiento de techos, cubiertas y que hace que muchas veces cuando viene un temporal también en estos tiempos de cambios estacionales, lo sienten particularmente las escuelas».

Agregó que «además hay un desbalance entre lo que dijo el gobernador respecto a las obras de infraestructura y lo que nosotros vemos concretamente. Si se mira un compendio de los boletines oficiales donde salen publicadas las licitaciones, el año pasado hubo tres«.

Enfatizó: «no hubo todas las obras que dijo el gobernador. La verdad que no las vimos, creo que el gobierno tiene que avanzar fuertemente en ese sentido». «Ojalá que lo que se anunció se cumpla -expresó, pero lo que dijo que se hizo en infraestructura en las escuelas nosotros honestamente no lo vimos».

Respecto de la creación de la Secretaría de Articulación Educativa que estará a cargo del rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, reflexionó que «la política educativa en la provincia de Entre Ríos está regida hace más de 120 años por un ente que se llama Consejo General de Educación, que tiene la virtud de que es un cuerpo colegiado».

«Esto quiere decir -agregó- que tiene representantes de los trabajadores que son elegidos por el voto directo de todos los docentes de la provincia y esos representantes que tienen su principal figura institucional que es la vocal gremial y muchos cuerpos colegiados que rigen en cada uno de los niveles donde el Consejo de Educación por supuesto que hace su propuesta y lleva su política pero nosotros también tenemos la posibilidad de plantearlo en ese ámbito. Ese es el ámbito por naturaleza en donde se tiene que discutir la política pública«, remarcó.

«Esperamos que el cargo que anunció el gobernador, no hacemos opiniones sobre los nombres o el nombre que se planteó, respete la autonomía del Consejo General de Educación y la inclusión colectiva de la política educativa», desafió.

Fuente: Redes de Noticias – https://www.redesdenoticias. com.ar/agmer-dijo-que-no-hubo- todas-las-obras-que-dijo-el- gobernador-y-puso-reparos-a- la-secretaria-de-articulacion- educativa/