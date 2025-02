Actividad policial en Puestos de controles en rutas

En el marco del Operativo Verano Seguro ordenado por el Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

19-02-2025 – Puesto de Control Vial Túnel: En la fecha en horas de la tarde, personal policial, realizando operativo de control vehicular y de personas en tránsito frente a esta dependencia, detienen la marcha de un vehículo marca Volkswagen, modelo Trend, el cual ingresaba a la provincia, siendo conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en La Matanza – Buenos Aires; el cual, era acompañado de otros dos masculinos, todos mayores de edad. Verificada la documentación del vehículo y el dominio, no registraron ninguna anomalía. No obstante ello, se dio intervención al can antinarcóticos «KAMAL» junto con su guía Cabo 1° Gómez Valentín, el cual, luego de recorrer el vehículo marca la presencia de estupefacientes en el interior del automóvil, es por ello que al ser consultados los ocupantes del mismo, estos manifiestan que transportan cogollos de marihuana y que no poseen ningún tipo de autorización para el transporte y/o traslado del mismo, motivo por el cual se pone en conocimiento de lo sucedido al Fiscal en turno de Investigación y Litigación, quien dispuso que en el lugar se le da intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro del material estupefaciente y a la identificación de los ocupantes del vehículo. Se procedió con Secuestro y sin detenciones continuando la causa judicial ante la UFI en turno.

20/02/25 – Puesto de Control Vial Túnel; en la fecha siendo las 06:30 hs. se controla un vehículo Ford Ka, el cual ingresaba a la provincia con destino a Brasil, siendo conducido por un masculino de 43 años edad, oriunda de la Provincia de Córdoba, el cual, iba acompañado de una femenina de 33 años de edad, también procedente de la Provincia de Córdoba. Que en relación al vehículo no surgió ninguna anomalía. No obstante esto, al controlar los DNI, de ambas personas en el Sistema SIFCOP, surge un Pedido de Captura Vigente del año 2021 para dicha femenina, por Delito Contra la Propiedad y Estafa, requerido por el Juzgado de Garantías N° 1 de Pergamino, Bs. As. Seguidamente se pone en conocimiento a la OGA de Paraná quien confirma la vigencia y ordena la Detención de la misma.

20/02/25 – Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, siendo las 10:00 hs. personal del Puesto controla y verifica un vehículo que transitaba en sentido Sur a Norte, saliendo desde la Provincia de Entre Ríos hacia la Provincia de Corrientes, siendo éste marca Ford, modelo Focus, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en Avellaneda, Buenos Aires, teniendo como acompañante a una femenina con igual domicilio quienes manifestaron dirigirse desde su domicilio hacia la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, por motivos personales. A continuación, se procede a chequear el vehículo en cuestión mediante sistemas D.N.R.P.A. y S.I.F.C.O.P., logrando constatar que dicho rodado posee un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR de fecha 19/06/2.018, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. Seguidamente se consulta a la UFI LA PAZ, quien dispuso que se proceda al formal secuestro del vehículo, cédula de identificación vehicular y foja notarial como así también a la correcta identificación de los ocupantes del rodado. Se procedió con Secuestros y sin detenidos.