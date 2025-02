De Granaderos a Héroes Americanos

A la llegada de San Martín a la patria, se encontró con un ejército nacional prácticamente inexistente, desorganizado, sin armamento adecuado y mucho menos preparado para la acción.

El Gobierno al reconocerle el grado militar, lo nombra jefe del Regimiento de Granaderos que ha de conformarse, a partir de allí comienza a forjarse la rica historia de este Regimiento, de la cual hay aspectos que son desconocidos por la ciudadanía, pues han quedado circunscriptos al ámbito militar o han pasado desapercibidos pues no se les ha dado la importancia debida, tal es el caso de un sin número de hombres que integraron sus filas, y que inclusive han sido reconocidos por su accionar fuera de nuestra Patria, como héroes de la independencia Chilena o Peruana, o que siendo reconocidos por la historia, pocos sabemos que fueron en algún momento granaderos de San Martín; y hoy aprovechamos esta oportunidad para destacar ese aspecto.

Estos son pues algunos de los hombres que lucieron con orgullo el uniforme de Granadero, formándose, incorporándose a él en algún momento de su carrera militar y/o comandándolo en alguna acción, contribuyendo con su accionar a su rica historia y la independencia Americana:

CAPITAN JUSTO BERMUDEZ, luego de participar del sitio de Montevideo, donde es hecho prisionero huye a Buenos Aires y se incorpora a las filas Sanmartinianas como teniente , con el grado de capitán participa del Combate de San Lorenzo a cargo del primer escuadrón secundado por el teniente Díaz Vélez , el alférez Mariano Necochea, y el Sargento Domingo Porteau, luego de la carga en la que su jefe es salvado por Juan Bautista Cabral , persiguió a los Realistas echándolos al rió, tanto el cómo Díaz Vélez fueron heridos en esa acción , este último muere 6 meses después en Buenos Aires, Bermúdez el día 14 de febrero, había nacido en Montevideo el 28 de mayo de 1774, Porteau fallece en el combate.

San Martín destacó su valor (pese a marcar algún error) “bravo oficial, pero novicio en la carrera”, junto al cabo Ramón Amador son los dos Orientales caídos en San Lorenzo.

MARISCAL MARIANO NECOCHEA, hombre de refinada cultura, se incorporó en 1812 al regimiento, participó de San Lorenzo, San Martín le ordenó la redacción del parte de guerra, luego con el grado de capitán partió como jefe de un escuadrón de Granaderos junto al General Rondeau a la expedición al norte, pudo salvarse de El Tejar, participo en Venta y Media y en la derrota de Sipe Sipe. Colaboró con la formación de los Granaderos y antes de cruzar Los Andes San Martín forma su escuadrón escolta con 300 granaderos, lo llamó Escuadrón de Cazadores a Caballo del Jefe del Ejército y Necochea fue nombrado jefe del mismo, por su iniciativa se incorporó al mismo a su hermano Eugenio ( este llegaría luego a ser General del ejército chileno). Cruzó Los Andes con la división Soler y al mando de 140 hombres atacó y derrotó a una fuerza cinco veces superior en Las Coimas. Combatió en Chacabuco a las órdenes de Las Heras, y luego bajo su mando realizó la campaña del sur de Chile, fue uno de los oficiales firmantes del Acta de Rancagua (por la cual se confirmó en el mando a San Martín). En el Perú fue oficial del general Arenales en la campaña de las sierras, ascendido a general durante el sitio del Callao luego de la partida de San Martín Bolívar lo nombra Gobernador de Lima, participa de la batalla de Junín , siendo designado a posteriori director de La Casa de La Moneda y luego de ser acusado de conspiración regresa a Buenos Aires, donde se enfrenta a Rivadavia que no le permite participar de la guerra con el Brasil, ofendido vuelve nuevamente al Perú y participa en la guerra Gran Colombo-Peruana comandando la caballería en la batalla de Portete de Tarqui, Nuevamente regresa a Buenos Aires , se enfrenta a Dorrego y apoya a La Valle , a su caída pasa a Montevideo, de ahí nuevamente al Perú, es ascendido a mariscal, durante la Confederación Peruano-Boliviana se exilia en Chile, viaja a Montevideo y se pone a las órdenes de Fructuoso Rivera y regresa definitivamente al Perú donde fallece en Miraflores en 1849, habiendo nacido en Buenos aires en 1792.

El Mariscal Mariano Necochea, es un prócer de la independencia Peruana.

Su hermano EUGENIO NECOCHE ZARASA, ya era oficial de la caballería cuando se incorporó como granadero, cruzó Los Andes y participó de la acción de las Coimas y Chacabuco donde es ascendido a teniente 1°, combate en Cancha Rayada y en Maipú obtiene el grado de sargento mayor y es condecorado por los gobiernos de Chile y las Provincias Unidas del Río de La Plata, prosiguió la campaña al Perú y participó de la desgraciada campaña a los puertos intermedio que dirigió el general Rudecindo Alvarado, siendo herido en Moquehua, al finalizar la guerra de la independencia se radico en Chile donde murió habiendo alcanzado el grado de general, siendo además periodista y diputado, y de ocupar diversos cargos militares. En oportunidad del bloqueo anglo- francés escribió a su amigo Fermín Irigoyen anunciándole que se pondría a disposición del Brig. Gral. Rosas “30 años de ausencia no han podido entibiar ese ardor argentino que me hizo abandonarla a los 21, para contribuir con mis débiles esfuerzos a la emancipación de esta parte de América”.

HIPOLITO BOUCHAR: francés de nacimiento, arribó a Buenos Aires en 1809, abrazó rápidamente la causa de mayo y fue nombrado segundo comandante de la flamante flota patriota que estaba al mando de Juan Bautista Azopardo, tuvo destacadas actuaciones hasta que en 1812 se alista en el Regimiento de Granaderos combatiendo en San Lorenzo con el grado de alférez, cumpliendo una brillante faena en el mismo, en el que arrebata uno de los estandartes al enemigo.

“Dos cañones, 40 fusiles, 4 bayonetas, y bandera que pongo en manos de V.E, y la arrancó con la vida el valiente oficial D. Hipólito Bouchard”, (textual del parte de San Martín en San Lorenzo). Por esta acción se le concedió la ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Retoma su vida de marino, realiza la campaña del Pacífico, al mando de Guillermo Brown atacando El Callao y Guayaquil en 1816 y obteniendo importantes botines, fundamentalmente en navíos. Luego de su arribo a Buenos Aires, obtiene la patente de corsario ( patente N° 116), y organiza un nueva campaña a bordo de la fragata la Argentina (originalmente La Consecuencia, capturada en la campaña anterior), inicia así la parte más novelesca de su vida que lo llevará por las costa africanas, filipinas, chinas, las islas de Hawái, y Centro América , en noviembre de 1818 ataca Monterrey, y entre el 24 y 29 de ese mes ondeó la Bandera Argentina allí ( algunos autores sostiene que este hecho es reconocido por algunas naciones de la América Central con particular admiración, a punto de tal de ser este el motivo por el cual algunos países de esa región llevan en su bandera el celeste y blanco ), sigue su viaje al sur y al llegar a Chile es apresado y juzgado por piratería siendo absuelto, se le devuelven los buques y papeles pero no así las mercancías y el dinero que le es incautado, se reencuentra con su antiguo jefe de granaderos y se suma a la campaña libertadora del Perú, al crear la marina peruana San Martín lo nombra jefe de la misma . Allí se retira y fallece. En 1962 sus restos son repatriados.

MATIAS ZAPIOLA: Hijo de un marino español. Por lo tanto se instruyó como marino en ese país, en mayo de 1810 era el jefe del puerto de Buenos Aires, apoyó la revolución de mayo, fue dado de baja de la marina española, apresado en Montevideo y enviado a España, acompañando a San Martín en su viaje de regreso a la patria, colaborando con la formación del regimiento de granaderos, fue jefe de la primer compañía del primer escuadrón durante este proceso, participó del sitio de Montevideo y cruzó Los Andes como jefe del Regimiento, combatió en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, donde cumplió notable tarea, comandó la primer parte de la segunda campaña al sur de Chile, tomó por asalto la ciudad de Chillán, siendo ascendido a general, regresando en 1819 a Buenos Aires, siendo jefe de la escuadra fluvial, luego pidió la baja, reincorporándose a los efectos de organizar la escuadra que combatiera en la guerra con el Brasil a las órdenes de Brown, siendo jefe del departamento de marina a posteriori de la revolución de Lavalle, luego permaneció dedicado a sus actividades rurales y volvió a la actividad pública para ser ministro de Guerra y de Marina durante la gobernación de Alsina.

Fue una fuente muy valiosa de información de Bartolomé Mitre, (quien lo entrevistó varias veces), sobre todo sobre la conformación y actividad de la logia Lautaro.

JUAN LAVALLE ( Juan Galo de Lavalle) 1797 – 1841, descendiente por vía paterna del conquistador de México Hernán Cortes, se incorporó muy joven como cadete al reciente formado Regimiento de Granaderos a Caballo , no participó de San Lorenzo pero si del sitio de Montevideo combatiendo a órdenes de Manuel Dorrego, posteriormente cruzó Los Andes con la vanguardia dirigida por Soler, participando del combate de Achupallas junto al sargento mayor Arcos, también lo hace de las batallas de Chacabuco y Maipú , prosigue la campaña al Perú y bajo el mando del general Arenales combate en Cerro Pasco, Tambien de la Batalla de Nazca, pasando luego a integrar las fuerzas que San Martín envía en apoyo de Bolívar, el Riobamba es bautizado como El León de Riobamba, allí al frente de 96 granaderos enfrenta a la caballería realista que lo cuadriplicaba en número y la pone en retirada hasta el lugar donde se hallaba la infantería enemiga,, ahí ordena a sus granaderos volver al trote,, los españoles intentan un contraataque y Lavalle reforzado por los Dragones de Colombia y los Cazadores montados del Perú, realiza una segunda carga propinándoles una dura derrota. Sucre le escribe a San Martín “lo mande a un reconocimiento a poca distancia del valle y el escuadrón se halló frente toda la caballería enemiga y su jefe tuvo la elegante osadía de cárgalos y dispersarlos con una intrepidez de la que habrá raros ejemplos”… “Su comandante ha conducido su cuerpo al combate con una moral heroica y con una serenidad admirable”. Bolívar lo distingue junto sus hombres con el nombre de Granaderos de Riobamba. Poco tiempo después tiene otra destacada actuación en Pichincha, luego le toca participar de la campaña de los puertos intermedio y por su carácter independiente tiene desavenencias con el libertador venezolano y regresa al país. Tras un breve estancia en Mendoza donde durante 6 días es gobernador, prosigue a Buenos Aires, donde es nombrado jefe del cuarto regimiento de infantería, más tarde es enviado a participar de la guerra con el Brasil donde nuevamente se destaca por sus dotes para el combate, fundamental es su acción para la victoria de Ituzaingó. Los unitarios disgustados con Dorrego por el tratado que había firmado con el Brasil (olvidándose el firmado Rivadavia que era peor) lo impulsan a encabezar una revolución contra el gobernador de Buenos Aires, se produce así el hecho por el que más y tristemente se lo recuerda el fusilamiento de Manuel Dorrego, más tarde abandonado por su ministro de guerra José María paz, es finalmente derrotado por Rosas, y pasa a la banda oriental, desde allí intenta invadir Entre Ríos y es derrotado por Pascual Echagüe, debe regresar a la Banda Oriental y nuevamente intentar reorganizar su ejército para derrocar a Rosas, ya no podrá hacerlo, sus fuerzas son constantemente perseguidas , y su derrotero termina con su muerte en Jujuy, años más tarde sus restos fueron sepultados en la Recoleta a metros de los de Dorrego nunca pudo cumplir con su palabra empeñada “Si algún día volvemos a Buenos Aires, juro sobre mi espada , por mi honor de soldado, que haré un acto de Profunda expiación, rodearé de respeto y consideración a la viuda y a los huérfanos del coronel Dorrego”

CORONEL ISIDORO SUAREZ (02/01/1799 -13/02/1846): este joven porteño es otro ejemplo de lo que fueron los cadetes del regimiento. En 1814 se incorporó a granaderos, participa de la campaña al Alto Perú, como porta estandarte del tercer escuadrón cruza Los Andes, combatió en Chacabuco, Cancha Rayada, y Maipú, también participó de la campaña del sur de Chile, partió al Perú con San Martín, en Cerro Pasco estuvo a la orden del General Arenales y el Callao de Las Heras, con Miller estuvo en la campaña de Arequipa y en la batalla de Miravé por su desempeños ascendió a Tte. Coronel. El 6 de agosto de 1824 se produce la batalla de Junín la caballería de Miller sufre un duro ataque al comienzo de la misma que produce su retirada, al ser perseguida por la española, Suárez al mando de los Húsares del Perú queda en uno de sus flanco y la ataca por sorpresa y con arrojo lo que permite la reorganización de las fuerzas de Miller, el contraataque de los Granaderos y el resto de las tropas y la victoria final, por su acción obtiene el grado de coronel y su regimiento pasa a denominarse Húsares de Junín (actual escolta presidencial del Perú), combatiendo en Ayacucho. Posteriormente fue acusado de conspiración por Bolívar, junto otros oficiales entre lo que estaban Necochea , Alvarado, Stomba y varios más , aunque no se les pudo probar nada fueron expulsados del Perú, regreso a Bueno Aires y participó de la guerra con el Brasil, sitiando Colonia que estaba en poder del enemigo y luchando en el combate de Padre Filiberto, apoyo a Juan Lavalle y con la derrota de este debió exiliarse en Montevideo donde muere a los 47 años, sus restos fueron repatriados juntos a los de su amigo el coronel Olavarría.

“”Vedlo Suárez y Olavarría habían combatido con suerte varia durante 12 años. Partieron del Plata, traspusieron Los Andes, surcaron el Océano Pacífico, recorriendo como guerreros la mitad de La América, hasta que le día anhelado y la batalla prometida vinieron por fin. He ahí la Batalla de Junín y el día el 6 d agosto de 1824 , que serán recordados por La América mientras la habiten hombres libres”” ,,,,””Los coroneles Suárez y Olavarría volvieron a la Patria cuando no quedaba flotando al viento bajo este cielo de La América una sola bandera Española”” .. Párrafos del discurso con que el presidente Nicolás Avellaneda, recibía los restos de estos héroes y amigos que hoy descansan en la recoleta. El coronel Suárez dejo al morir una viuda y 3 hijos; uno de sus bisnietos se llamó Jorge Luís Borges.

CORONEL MANUEL OLAZABAL (1800-1872): Con solo13 años se incorporó al Regimiento, participó del sitio y toma de Montevideo a órdenes de Alvear, pasa luego a Mendoza, es ahí donde el mismo General San Martín pide a su nombre la mano de Laureana Ferrari un de las responsables de la confección de la bandera de Los Andes (hoy bandera de la provincia de Mendoza), siendo su padrino de bodas y de su primer hijo. Realizó toda la campaña de Chile y regresó a Mendoza donde se involucró de la vida política de la provincia hasta 1823 en que en el paso de La Cumbre se pone a órdenes de San Martín nuevamente, lo acompaña a Mendoza y en parte del camino a Buenos Aires. Fue parte de las tropas que lucharon con el Brasil, acompañó a Lavalle y por su desempeño en Navarro alcanzó el grado de coronel, fue uno de los oficiales que fracasó en el intento de convencer a San Martín – por pedido de Lavalle – para que se quedara en Buenos Aires, permanece posteriormente en la guarnición militar de esta, luego dirige una academia militar en Corrientes en época de los gobernadores Atienza y Berón de Astrada. Logra huir de Pago Largo salvando su vida por poco, se pone al servicio del general oriental Fructuoso Rivera, vuelve a Buenos Aires, Rosas le reconoce el grado de coronel pero no participa en Caseros, culmino su vida militar como edecán de los presidentes Urquiza y Derqui, publico sus Apuntes Históricos de la Guerra de la Independencia, escribió además sobre San Martín y los hermanos Carreras. Como los Necochea, los Aldao, los Rojas y tantos otros; los Olazábal fueron a la guerra no de a uno sino de a dos o más hermanos, Félix el hermano mayor de Manuel fue héroe de la infantería en Pichincha, al regresar fue un ferviente federal “antirrosista” muriendo en la miseria en Montevideo donde llegó a vender la medalla obtenida en Pichincha para poder comer.

CORONEL PEDRO JOSE DIAZ: Ingresó muy joven como soldado de Granaderos a Caballo, siendo enviado con los escuadrones al ejercito del Norte, no participa de la campaña al Alto Perú peso si del aplastamiento de la sublevación de Borges en Santiago del Estero e integra las fuerzas de Eustoquio Díaz Vélez para combatir a los federales de Santa Fe, luego es parte del Ejercito de Los Andes, combatió en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú , Luego de la derrota de Cancha Rayada se destacó reuniendo a las tropas dispersas, participó de la campaña del Perú , según su memorias fue el primer oficial argentino en entrar a Lima, durante la sublevación del Callao fue hecho prisionero y liberado después de Ayacucho, a su regreso se le reconoció el grado de teniente coronel y combatió como oficial de infantería en Ituzaingó alcanzando el grado de coronel, luego se involucró en la guerra civil del lado de Lavalle, siendo nuevamente hecho prisionero y salvando su vida por el valor demostrado en el campo de batalla, posteriormente se enrolo en las fila rosistas combatiendo en Caseros, culmino su vida militar al servicio de Buenos Aires.

CORONEL JOSE ANTONIO MELIAN: Este militar se formó en el ejército virreinal, participó de la reconquista de Buenos Aires en la primer invasión inglesa y en su defensa en la segunda, fue parte de la Campaña al Paraguay destacándose en Paraguarí y Tacuarí , pasando más tarde al sitio d Montevideo, fue comandante de las milicias de Entre Ríos nombrado por Posadas, al incorporarse al Ejercito de Los Andes es nombrado jefe de un escuadrón de granaderos con el cruza a Chile, combate en Chacabuco y en Curapaligüe es ascendido a capitán , en Cancha Raya se destaca por ser uno de los jefes que más tropa salvo y en Maipú por atacar con éxito indistintamente a la caballería e infantería enemiga, por razones de salud pide el retiro que le es concedido , en 1849 regresa a Buenos Aires y Rosas le reconoce el grado de coronel y el derecho al retiro.

MARIANO Y MANUEL ESCALADA: Hermanos de Remedios y cuñados de San Martín se incorporaron al regimiento siendo de los primeros oficiales del mismo y combatieron en San Lorenzo y luego pasaron al sitio de Montevideo, Manuel participó de la revuelta que siguió que siguió a la rebelión de Álvarez Thomas y arrestó a Balcarce pero le permitió escapar para que presentara la renuncia, reunido con su hermano participaron de la campaña al Alto Perú , después de Venta y Media y Sipe Sipe, Manuel cubrió la retirada del ejército a través de la quebrada de Humahuaca. Ambos participaron de la campaña libertadora a Chile, combatiendo en Chacabuco , Cancha Rayad y Maipú, Manuel fue el encargado de traer Buenos Aires las noticia de victoria en Chacabuco cabalgando 14 días y luego de Maipú repite el trayecto pero en 12 días. Por razones de salud Mariano pide el retiro con el grado de coronel, durante la guerra con el Brasil colabora con la recuperación de las Misiones Orientales por parte de Rivera, en 1928 vuelve al ejército para enfrentar a Juan Manuel de Rosas, si bien era un acérrimo opositor, dada su fortuna nunca fue molestado por la mazorca, falleciendo en 1841. En Tanto su hermano Manuel parte al Perú llegando a ser jefe de granaderos pidiendo el retiro en 1819, después de Cepeda pretendió enfrentar a Francisco Ramírez pero desistió, como su hermano acompaño a Dorrego , en 1825 volvió al ejercito por la guerra con el Brasil , al asumir el mando del ejército Alvear pidió el Retiro; ministro de Guerra de Viamonte, López y Planes y Obligado alcanzó el grado de General y fue electo senador nacional; después del pacto de San José de Flores se retiró definitivamente.

BERNARDINO ESCRIBANO: Hijo, nieto y hermano de militares, a los 16 año ingreso a la Escuela Náutica, combatió en las invasiones inglesas, y luego fue cadete de los “Húsares del Rey” y más tarde alférez de los “Húsares de Pueyrredón” , en 1813 se incorpora al segundo escuadrón de granaderos a caballo y pasa al sitio de Montevideo, es ascendido por San Martín, al reorganizarse el regimiento con motivo del cruce de Los Andes pasa a integrar la plana mayor del mismo, durante el cruce integro la vanguardia de tercer batallón, en Chacabuco obtiene el ascenso a capitán, pasa a integrar a división de Las Heras, tiene un gran desempeño junto a este logrando salvarla integra del desastre de Cancha Rayada, luego de Maipú San Martín entra triunfante en Santiago, su escoltas son los escuadrones de Mariano Necochea y Bernardino Escribano. Permaneció en Chile siendo jefe de los “Dragones de Chillán” y los “Dragones de la Libertad”, al desatarse la guerra con el Brasil pidió la correspondiente autorización y volvió al país. Rivadavia lo designó con el grado de teniente coronel al frente del quinto regimiento de línea, fundo el Fuerte Federación ( actual ciudad de Junín), posteriormente adhiere a la revolución de Lavalle y junto Mariano Acha son los captores de Dorrego. Al caer Lavalle es destituido del ejército y debió refugiarse en Chile, donde falleció.

ANGEL PACHECO: sin fecha ni lugar de nacimiento fehacientemente probada , inicia su carrera militar en el regimiento de Patricios en 1811 y al siguiente pasa a Granaderos, participa de San Lorenzo, por ser el encargado de proveer de alimentos y caballos al regimiento y observador avanzado San Martín lo premia dándole el grado de alférez, queda en San Lorenzo al frente 40 granaderos y vence a los realistas en Rincón de Zarate, participa del sitio a Montevideo, fue transferido al Ejercito del Norte, teniendo la responsabilidad de cubrir la retirada de la tropas después de Vilcapugio y Ayohuma, cruzó a Chile a las órdenes de Mariano Necochea, combate en Chacabuco, y parte a Buenos Aires a llevar los trofeos obtenidos en la batalla , luego participa en Cancha Rayada, Maipú y la segunda campaña al sur de Chile. A su regreso se incorpora al ejército que va a luchar contra el Brasil como segundo del Coronel Federico de Brandsen , este había tenido también su paso por granaderos, más precisamente en el segundo escuadrón que realizo la segunda campaña al sur de Chile y posteriormente al frente de los Cazadores a Caballo había combatido por la independencia Peruana, en Ituzaingó Brandsen profundamente disgustado con Alvear por su estrategia cargó igual contra la infantería enemiga al frente de su regimiento , murió en la carga, ahí mismo Pacheco tomo el mando y fue parte de la victoria. Ya en Buenos Aires de regreso quiso ayudar a Dorrego pero su segundo Mariano Acha lo traiciono y lo arresto, contribuyo a la derrota de Lavalle en Puente de Márquez, participó de la campaña contra La liga del Interior y la del desierto de 1833 que comandó Rosas, luego fue Diputado y Ministro de Guerra en varias oportunidades, 1840 lo encuentra peleando las órdenes de Manuel Oribe, y posteriormente en distintas acciones de la guerra civil, 1851 se disgusta con su amigo Rosas por la estrategia a seguir contra Urquiza a tal punto que no participa de Caseros, abandonando el país y viaja por América, a su regreso organizo la defensa de Buenos Aires contra el sitio impuesto por Hilario Lagos . En 1853 pasó a retiro, una de sus hija de caso con Torcuato de Alvear primer intendente da la ciudad de Buenos Aires, matrimonio del que nació Marcelo T. de Alvear presidente de la nación. El general Pacheco nunca perdió una batalla en la que el fuera el comandante.

MIGUEL CAJARAVILLE: con apenas 15 años se involucró en los hechos de mayo de 1810. Incorporándose al regimiento de granaderos, combatió en San Lorenzo y participó del sitio de Montevideo, ya con el grado de alférez pasa al Alto Perú combatiendo en Sipe Sipe , se incorpora al Ejercito de Los Andes y participa de Chacabuco, Curapaligüe , Talcahuano y Cancha Rayada, durante la retirada luego de la derrota vence en un cruento combate a los realistas en Riquinoa, luego de Maipú participa en la segunda campaña al sur de Chile, por razones de salud pasas a Mendoza y aún sin recuperarse combate contra Carreras en Punta Médanos. Va a Buenos Aires a completar su recuperación, acompaña a Lavalle en su revolución por lo que más tarde debió exiliarse en Montevideo, ahí Pacheco lo convence de hacerse cargo de la comandancia de Soriano, vuelve al país y después de Caseros nuevamente pasa a la Banda Oriental, regresa a Buenos Aires al poco tiempo para pasar los últimos días de su vida.

CORONEL MANUEL ROJAS ARGERICH: Hermano de los también coroneles Juan Ramón y Fernando Rojas, inició su carrera militar en el batallón de Montañeses en 1807 pasando al Regimiento de Patricios en 1809, integró la primer expedición al Alto Perú, estuvo en Cotagaita, Suipacha (primer victoria de las armas patriotas en la guerra de la independencia) y Huaqui. Es altamente destacable su acción de antes de partir al solicitar se le descuenten parte de sus haberes para colaborar con los gasto de esta campaña. Con posterioridad combate en Tucumán y Salta, por su desempeño logra el grado de sargento mayor. Participa de la tercer campaña al Alto Pero , y está presente en Puesto del Marquès , Venta y Media y Sipe Sipe, paso a ser edecán de Pueyrredón y en 1819 se incorporó al ejército de Los Andes, Y UN DIA FUE GRANADERO…como parte de la campaña de a las sierras que comandaba el general Arenales, se encontraba camino al sur cuando estando de descanso le llega la información de que las tropas españolas estaban en Nazca, se dirige hacia allí y sabiendo de la capacidad de los granaderos ( entre los oficiales estaban Lavalle , Brandsen y también Eustaquio Frías), se pone al frente de ellos, manda a tocar el clarín a degüello, y lanza un furibundo ataque derrotándolos completamente y poniéndolos en desbande, 80 granaderos contra una fuerza muy superior ( hay quienes hablan de 750 realistas), un combate breve y cruento, con una gran victoria, mientras el teniente Vicente Fernández con 30 cazadores los persigue en la retirada. Ocupó diverso cargos públicos y militares en el Perú, integró el ejército de Observación (que estaba compuesto en su mayoría por integrantes del ejército de Los Andes) en la guerra con el Brasil y falleció en 1855.

CORONEL PASCUAL PRINGLES: Enrolado en la milicias de su provincia, San Luís, aparece en acción a 1919 al rebelarse los prisioneros realista de la batallas de Chacabuco y Maipú, en la sofocación de la misma se destaca precisamente junto al riojano Facundo Quiroga. Luego pasa a integrar el Regimiento de Granaderos a Caballo, y participa de la campaña libertadora al Perú, es uno de los bravos granaderos de Nazca, posteriormente enterado San Martín de que un grupo de soldados realista tenía intenciones de pasarse a las filas patriotas el 20 de noviembre de 1820 lo comisiona con 25 granaderos para alcanzarle unos documentos para ellos. Es sorprendido en Chancay por 3 escuadrones españoles, Pringles ataca, y al verse vencido y solo con un tercio de su patrulla emprende el galope al mar para no rendirse. El jefe español al ver esto le ofrece una honrosa capitulación, permitiéndole quemar la documentación que portaba, San Martín premio su valor y el de sus hombres con una medalla que decía “Gloria a los vencidos en Chancay””. Y escribió “El oficial Pringles y los individuos que lo acompañaron el 25 de noviembre han llenado mis esperanzas y cumplido sus deberes con la Patria”, siguió la campaña y combatió en Junín y Ayacucho, más tarde en la guerra con el Brasil, en Ituzaingo fue unos de los oficiales destacados del general Paz. Se involucra en las guerra civiles del lado de Lavalle y más tarde integra las fuerzas de José Maria Paz, derrotado en Rio Quinto por la fuerzas de Quiroga, manifestó que solo se rendiría ante el mismísimo riojano, siendo asesinado ahí mismo por un oficial de las fuerzas de este .Cuando “el tigre de los llanos” tuvo ante sí el cuerpo de Pringles lo cubrió con su poncho y dirigiéndose a ese oficial dijo” Por no manchar con tu sangre el cadáver del valiente coronel Pringles, no te hago pegar cuatro tiros, ahora mismo”

CORONEL JOSE FELIX BOGADO: Nacido en las Misiones Jesuíticas del Paraguay, era un lanchero que fue tomado prisionero por la flota española previo a San Lorenzo ( para que no alertara sobre la presencia de la misma), hay quienes sostienen que Bogado alcanzó a escapar antes del combate y fue quien alerto de los planes realistas, otros lo hacen prisionero aun el día 3 de febrero de 1813 , y siendo canjeado por prisioneros españoles después del combate, como fuere el caso es que se incorpora al Regimiento de Granaderos, posteriormente es enviado a la segunda campaña al Alto Perú está presente en Vilcapugio y Ayohuma ; también de la tercera y combate en Puesto del Marquès ,Venta y Media y Sipe Sipe , en esta última acción los granaderos cubren con arrojo y valor la retirada del ejército, para ese entonces ya era sargento, cruza los Andes siempre siendo parte de los Granaderos, y participa siendo alférez de las Coimas, en Chacabuco alcanza el grado de teniente primero y la acción para él sigue en Curapaligüe, Gualpen, Los Perales ,Talcahuano, Cancha Rayada y Maipú. Sobreviene luego la campaña al Perú, Nazca y Acaraí lo encuentran en acción, obtiene la medalla que reza “Yo Fui del Ejercito Libertador”. Rudecindo Alvarado lleva adelante la campaña de los Puertos Intermedios, Bogado es parte de ella y por poco salva su vida en un naufragio, fue apresado por los sublevados del Callao y luego liberado, ya con el grado de teniente coronel y como segundo en el mando de Alejo Bruix en el Regimiento se bate en Junín y Ayacucho, Bolívar le otorga el grado de coronel y tiene la misión de traer al país lo que queda del Ejercito de los Andes. Condecorado por los Gobiernos de Chile, Perú y Las Provincias Unidas entra en Bueno Aires con 78 hombres entre ellos 6 que habían realizado toda la campaña: Paulino Rojas, Francisco Olmos, Segundo Patricio Gonzáles, Damasio Rosales, Francisco Álvarez y Miguel Chepoya.

“Tenemos el honor de haber recibido los restos del Ejercito de Los Andes, conducidos desde el Perú, por el coronel de Granaderos a Caballos D. Félix Bogado. Cerca de 9 años han pasado desde que estos valientes partieran a libertar a Chile”… “Eternamente llenaremos de bendiciones a los Hermes de Chacabuco y Maipú, si, a esos que han conducido en triunfo el pabellón argentino hasta Quito, y que han sabido derramar su sangre por la libertad de la Patria en Junín y Ayacucho”. (Párrafos del texto publicado por la Gaceta Mercantil de Buenos Aires el 17 de enero de 1825).

Bogado es destinado al regimiento 4 de Caballería de Milicias como jefe, y es enviado a realizar la campaña del sur a órdenes del general Rauch, se despide con emotivas palabra de sus compañeros “Mis amigos: la subordinación, valor, disciplina y confianza con que habéis excitado la admiración en todas parte es lo único que os recomienda vuestro antiguo camarada” son esta algunas de sus palabras con las que cerraba un período de 13 años en el Regimiento. Su último destino es comandante militar de San Nicolás, donde fallece el 21 de noviembre de 1829.

Como dije en el primer párrafo, rescatar el nombre casi olvidado de algunos o varios de los integrantes de esta unidad del Ejercito de los Andes o recordar su pertenencia en otros casos, es un justo y necesario ejercicio en el marco de este extenso e intenso Bicentenario que comienza en Chuquisaca en el 1809 y culmina en Ayacucho en el 1824.

He destacado un serie de nombres como ejemplo, con algunos datos biográficos, a solo efectos de darle una referencia más o menos exacta de su tiempo y acción en el Regimiento, que a la vez permitan al lector tener al menos una mínima noción, de quienes fueron cada uno de ellos.

Con el mismo sentido hemos mencionado algunas de las acciones bélicas en la que participaron, destacando algunos hechos particularmente interesantes y sobre todo poco difundidos.

Analizando estos datos biográficos podemos hacer un viaje de lo particular a lo general, y obtener interesantes conclusiones:

Muchos de nuestros héroes se iniciaron en la carrera militar muy jóvenes , algunos autores sostienen que al conformarse el Regimiento entre sus cadetes y oficiales estaba buena parte de la elite de la juventud porteña, más que jóvenes varios de ellos eran adolescentes casi niños , y fueron muchos los que en esa condición participaron de las guerras de la independencia, y posteriores también, sin embargo esta condición no fue un escollo para que el regimiento alcanzara un alto grado de capacidad para el combate..

_La férrea disciplina mostrada a lo largo de toda la campaña es una de las primeras características a destacar, ( más allá de la participación de algunos de sus integrantes en la sublevación del Callao, con motivos más que justificados para ello), cumplieron sin retaceos las ordenes de sus jefes, aun de los ocasionales en el campo de batalla , lo demuestra claramente la batalla de Nazca en la que el coronel Rojas los comando a la victoria, como así también esa disciplina en la formación la demuestra Mariano Necochea en Portete de Tarqui, allí aún en desacuerdo con las órdenes recibidas al respecto de la batalla no las desobedeció .

_La Capacidad para el combate, demuestra un gran preparación, alaba a su creador y primer jefe como así también a los oficiales que participaron de su formación y de quienes le sucedieron en el mando, no es menor el número de combates y batallas en las atacaron en inferioridad numérica y lograron la victoria. La Coimas, Nazca, Riobamba, son algunos claros ejemplos, como así mismo es importantísima su participación para lograr la victoria en otras en las que combatieron junto a otros regimientos.

_El coraje y el arrojo es un de las características de sus hombres permanentemente, destacable por cierto, Lavalle en Riobamba, Pringles en Chancay, Suárez en Junín, Bogado en Ayacucho, Carajaville en Requinta son un clara demostración de ello y alguien podría decir que fueron acciones individuales, pero al repetirse la misma con distintos actores y en diferentes momentos es una clara demostración que era una característica del Regimiento.

_La excelente preparación de sus oficiales en la táctica del combate está demostrada en más de una oportunidad en las diferentes acciones donde supieron aprovechar al máximo la capacidad de sus fuerzas y en algunos casos transformaron lo que parecía una derrota en gran victoria.

_Estas características hicieron que sus hombres fueran temidos en el combate, glorificados en la victoria y respetados en la derrota.

_Su formación tuvo dos componentes ideológicos tan destacables como los anteriores, amor a la libertad y amor a la patria, lucharon incansablemente por la libertad Americana en la campaña y después de ella, sirviendo a Argentina, Chile y Perú en la función y lugar que se los convocara con la misma valentía y eficiencia que en el combate. Y aún lejos de la Patria y hasta en el retiro cuando esta los necesito estuvieron dispuestos a desenfundar nuevamente su espada para defenderla. Es difícil pensar hoy ( haciendo un análisis en la distancia y el tiempo ) en una victoria en la guerra con el Brasil sin los hombres de San Martín, aun cuando en ese ejército había oficiales de la calidad de José María Paz por ejemplo, es realmente importante y vital el número de oficiales y los lugares que ocuparon en esa guerra , basta como ejemplo solo mencionar la batalla de Ituzaingó, donde el mismo Paz, Lavalle, Brandsen, y Pacheco surgen como los oficiales jefes más destacados de la caballería, de todos ello solo Paz no había sido granadero.

_La libertad de ideas con la que se formaron es otra característica, y lo demuestra el hecho que en el período de las guerra civiles no hubo un alineamiento unilateral, sino que hombres formados en este cuerpo se alinearon tanto con Dorrego como con Lavalle, y defendieron las mismas hasta con la vida, lo que nos da una idea de las profundas convicciones que tenían.

_Como corolario hasta un gesto romántico le podemos destacar a algunos de ellos, la vida de Lavalle podríamos decir es épica, guerrero desde la cuna a la muerte, su última etapa está perfectamente descripta en la obra de Ernesto Sábato y Eduardo Falú, Romance de la Muerte de Juan Lavalle, y la podemos tomar como un pintura de toda su existencia. Y como para no ser menos la de Hipólito Bouchard es una novela en sí misma. Con la certeza de que fueron dos vidas reales al servicio de la Patria.

“De lo que mis granaderos son capaces,

solo lo sé yo.

quien los iguales habrá;

quien los exceda, no “

Capitán General José de San Martín

General: de lo que sus granaderos fueron capaces

es hora que la Patria sepa.

Y quienes fueron

es tiempo que se los conozca.

Elías Antonio Almada

