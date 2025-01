¿Si no es ahora, cuando?

Por Juan Martin Garay (*)

Puertas adentro del peronismo entrerriano vivimos un momento complicado actualmente.

Ocurre que en las últimas elecciones del año pasado perdimos por una escasa diferencia

de 16 mil votos. Lo que significa que si 8.001 personas nos hubieran votado habríamos

ganado. Sin embargo perdimos. Encima por estos días hay una notable percepción de que

el peronismo entrerriano no ha mejorado en los últimos cuatro meses, todo lo contrario.

Por más que haya intentos de quienes quieren dar un “aire fresco” aún desde la crítica, el

compromiso o las ganas de renovación, nos pasa esto porque hay una decadencia

inevitable de la que debemos salir adelante y hacia arriba. Además, en tiempos de

traiciones, corremos el riesgo de disgregarnos. La reconstrucción debe ser como se hace

un pozo, de arriba hacia abajo, y de lo actual podremos salir como de sale de los pozos,

desde abajo hacia arriba.

Acéfalos

Es evidente que no hay una conducción ni tampoco liderazgo en el peronismo entrerriano,

más allá de lo institucional partidario. En términos políticos a nivel provincial podemos

decir que estamos acéfalos, “huérfanos” de padre y madre, incluso con “hijos no

reconocidos políticamente”. Estamos sin alguien que nos guíe como peronistas que

somos. Ante una derrota asegurada, revertir la adversidad no será fácil, por eso esto debe

cambiar. Ya sea por consenso, persuasión o diálogo necesitamos una conducción o

liderazgo legitimada de origen por “la compañerada”.

En estos primeros 41 años de democracia ininterrumpida, en el peronismo entrerriano

estamos ante el inicio de un tercer ciclo en términos políticos. El primero de ellos comenzó

en 1983 con la derrota contra Montiel y terminó en 2003 con la victoria de Jorge Busti. El

segundo ciclo comenzó en 2003 y terminó en 2023 con la derrota ante Frigerio. El tercer

ciclo ya empezó y se está desarrollando con sus incipientes muestras.

La gente habla

Los peronistas entrerrianos debemos saber interpretar lo que la gente nos está diciendo,

incluso respecto de aquellos que antes nos votaban y ahora no. Está claro que hay cierto

rechazo en la gente hacia nosotros, producto del burdo comportamiento egoísta de cierta

clase dirigente que nos llevó a esta situación crítica. Como algunos no reaccionan aún,

necesitamos revertir esto. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí, tenemos que tener

confianza y clarificar objetivos. Necesitamos volver a ser lo que hoy no somos, una opción

válida para la gente.

¿Si no somos nosotros, quiénes?

Para lograrlo, debemos consolidar un modelo frentista enserio, consensuado y a largo

plazo. Necesitamos voluntad política y gestos de grandeza para dejar de lado las

diferencias que nos separan. Tenemos que ser inteligentes en este momento adverso y

construir poder para adelante, siempre en función de la gente y no de los dirigentes.

Deberemos resolver de una buena vez los problemas políticos de la política y no los

problemas políticos de los políticos.

Hay dos cuestiones clave para el tiempo que viene: la esperanza que debemos

representar en la gente y la movilización necesaria para expresar esa esperanza. A nivel

provincial, se necesita un recambio dirigencial, pero no se trata de una cuestión de edad,

sino de personas, proyectos e ideas que persuadan nuevamente.

¿Si no es por la gente, para quién sino?

Necesitamos compañeras y compañeros que enamoren, que con el carisma necesario

sean el fiel reflejo del pueblo. Porque lo nuestro es la gente, no lo olvidemos. Como dice

Almafuerte, «a veces un gran destino está dormido, y viene el dolor y lo despierta».

Tenemos que tener fe en nosotros mismos.

¿Si no es ahora, cuándo? ¿Si no somos nosotros, quiénes? ¿Si no es por la gente, para

quién sino? Un gran destino nos espera. Hay un cambio de época en marcha y de

nosotros depende. Uruguay deberá decir presente, esta es la oportunidad. Juntos por la

gente, por Uruguay y Entre Ríos.

Por Juan Martin Garay. Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial del PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019.

Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.-