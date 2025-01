Quince años del “Campus Toro Palladino”

El “Campus Toro Palladino” ya es un clásico en Concepción del Uruguay. Desde el lunes y hasta el miércoles, chicos y jóvenes de 8 a 18 años –de ambos sexos- tienen la invalorable posibilidad, no sólo de aprender conceptos técnicos, sino de compartir enseñanzas del equipo de trabajo de Leandro Palladino, promotor de una iniciativa que cumple quince años.

Hablar de “el Torito”, como todos lo conocen, significa un motivo de orgullo para la ciudad por su participación protagónica en la “Generación Dorada” del básquetbol argentino, que diera al país algunos de los logros deportivos más importantes de su historia. Entre ellos, la recordada victoria del equipo nacional ante Estados Unidos en el mundial de Indianápolis, que provocó la primera caída de un seleccionado estadounidense constituido por jugadores de la NBA.

Leandro Palladino, quien estuvo acompañado de Renata, una de sus hijas, y su hermana Griselda, que colabora en la organización del campus, fue recibido por el intendente José Eduardo Lauritto. Durante la audiencia, el presidente municipal –asistido por el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard- le hizo entrega de un aporte destinado al encuentro.

El exjugador de recordados equipos de la Liga Nacional, como Atenas de Córdoba, y otros muy poderosos en el plano internacional, como el TAU Cerámica, de España, manifestó su satisfacción por los quince años del campus, que en esta oportunidad tiene por sedes a las instalaciones de los clubes Almafuerte y Tomás de Rocamora.

Enseñar los valores de la “Generación Dorada”

Al respecto, comentó que “no ha sido fácil darle continuidad, pero la verdad es que estoy muy contento por estos quince años, especialmente por la devolución que hemos tenido de los padres, en el post campus”.

Y en ese sentido, destaca que el propósito que lo moviliza es el de transmitir los valores humanos de la práctica deportiva. “Yo hago mucho hincapié en volcarles todos los valores de compañerismo, compromiso y sacrificio que nos dio la generación dorada, y mi ejemplo particular de todo el proceso que hice para mejorar, desde no tirar en Rocamora hasta ser tirador de la selección argentina. Es el mensaje para que no se frustren” explica.

Los excelentes resultados alcanzados quedan expresados en los vínculos que se establece entre los concurrentes. Porque “interactuar con chicos de otros lugares, les ha permitido que siguieran con la amistad iniciada en el campus”. Lo que ha ocurrido entre jóvenes que viven en sitios muy distantes.

También algunos de los participantes han tenido la oportunidad de ser becados por la organización, lo que ha motivado el reconocimiento de los clubes, cuenta en otro momento de la ceremonia.

Junto a Leandro Palladino trabaja un grupo de profesionales que lo acompaña -en su mayoría- desde los inicios de la actividad. Ellos son los que más tiempo intervienen en la enseñanza de los fundamentos del programa a los jóvenes basquetbolistas.

Actualmente desempeñan esta tarea Iván Paolazzi, Carlos “Cali” Pérez, Fernando Castelli, Juan Delgado, Javier Ceci y Tomás Martinez, oriundo de Rosario, que explica fundamentos del juego de la NBA, tema que promueve mucho interés entre los chicos.

Hacia el final de la reunión, Palladino tuvo palabras de agradecimiento para la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros y Termas de Concepción, que -junto a empresas de otros lugares del país-, posibilitan la realización del campus.