Policiales de Concordia

Se recepcionó denuncia al damnificado, y se practicó el secuestro y entrega del elemento sustraido. El aprehendido, de 29 años de edad, resultó alojado en dependencias de la Jefatura Dptal.

SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO: En el día de la fecha en inmediaciones de calles Pública 2 y Azucenas, siendo las 14:00hs, funcionarios policiales que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo observaron a un masculino caminando, llevando una moto de tiro. El mismo, al percatarse de la presencia policial, comenzó a correr, sin abandonar la motocicleta, e ingresó a un domicilio del lugar. El personal policial al descender del móvil, logró dialogar con el propietario de la vivienda, quien manifestó no conocer al sujeto que ingresó con la moto, y el mismo lo expulsó de su propiedad. El sujeto en cuestión manifestó que la motocicleta era de un compañero, del que no recordaba el nombre. No contaba con la documentación. Se comunicó el hecho a la fiscalía de turno, la que dispuso el secuestro del motovehículo Motomel S2 150 c.c., y el traslado del masculino para su correcta identificación.