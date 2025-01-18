MARIA ROSA MACIEL Vda. de AMARILLO Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 18 DE ENERO DEL 2025, SUS HIJOS MARIA DE LOS ANGELES,REYNALDO CESAR, DANIEL ALEJANDRO, RUBEN ESTEBAN, NANCY RAQUEL, MONICA VIVIANA Y MARIA DEL CARMEN, SU HIJA POLITICA: CAROLINA CORONEL, SUS HERMANOS: JUANA Y MARTA, SUS NIETOS, BISNIETOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 18 DE ENERO DEL 2025, EN EL CEMENTERIO LOCAL A LAS 11 HORAS, CASA DE DUELO EREÑO 2537, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVARA ARAOZ Y ALAMFUERTE, TEL 03442-440263.-