Humanizar la salud: historias que cambian vidas

Por sexto año consecutivo se entregaron los premios “Humanizando la salud” una iniciativa que busca contribuir con proyectos de organizaciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes. En esta edición fueron elegidas la Fundación Esteban Bullrich, LALCEC y la Asociación Civil Soles de Córdoba.

La primera vez que Marciana pudo ver claramente el pizarrón y copiar sin errores lo que la maestra había escrito ahí no supo si reír o llorar de la emoción. Marciana es una adolescente de 14 años de la comunidad Yasí Porá en Puerto Iguazú, Misiones, donde viven menos de 300 personas. La adolescente no sabía que era miope y mucho menos que su miopía de 8 dioptrías (con 3 ya no se hacía antes el Servicio Militar Obligatorio) era la dificultad que complicaba no sólo su desarrollo escolar sino su vida entera.

Pero hasta su pueblito llegó la Fundación Zambrano con el programa “Ver para aprender”, que junto con la Fundación River trasladó a un equipo de profesionales que revisó a casi 100 integrantes de la comunidad e indicó anteojos a quienes los necesitaban. Muchos de ellos jamás habían consultado un oftalmólogo ni sabían que tenían problemas visuales, como ocurrió con Marciana, que según su maestra es ahora una joven aplicada y alegre. Hasta le hicieron una evaluación visual al cacique de la comunidad.

La iniciativa es un buen ejemplo pero por cierto no el único que busca volver más cercana y comprometida la prestación de los servicios de salud. La tarea que realiza la Fundación Zambrano fue una de las distinguidas en 2023 por el laboratorio Teva, que desde hace 6 años premia proyectos de ongs de todo el mundo bajo la consigna de “Humanizar la salud” y que recientemente entregó 3 nuevos premios.

En la Argentina, Teva -que lleva 120 años en el país, originaria de Israel y una de las 15 farmacéuticas más importantes del mundo- distingue cada proyecto con 2,5 millones de pesos y eso permite que las instituciones, todas sin fines de lucro, puedan concretar o seguir adelante con iniciativas centradas en el cuidado y la atención de las personas, siempre vinculadas con la salud y su humanización.

Este año, se distinguieron 3 proyectos:

“Vivir ELA en familia”, de la Fundación Esteban Bullrich para acompañar familias y pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta severamente la calidad de vida de quienes la padecen y sus seres queridos. La Fundación organiza encuentros virtuales cada mes con participación de especialistas en nutrición, psicología, kinesiología, además de jornadas interdisciplinarias junto con universidades nacionales para formar profesionales. “Hemos estado en pueblitos donde había un único paciente, totalmente desconcertado y con una familia sin las herramientas para acompañarlo. El próximo año, con el premio que nos otorgó Teva, esperamos llegar a más familias”, dijeron integrantes de la Fundación.

Otro de los proyectos premiados este año es el de la Liga Argentina de la Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y consiste en el cuidado de pacientes oncológicos y sus familias, una iniciativa que busca encuentros para acompañar a las quienes atraviesan un cáncer, pero también abraza con afecto y compasión a aquellos que acompañan a los pacientes, porque el cáncer es una condición que “toca” también al grupo familiar y al entorno.

La asociación civil Soles, de Córdoba, por su parte, se especializa en apoyar económica y emocionalmente al niño con cáncer y su familia durante su tratamiento, y trabaja en conjunto con dos hospitales cordobeses: el de Niños de la Santísima Trinidad y el Hospital Infantil. Además, la Asociación tiene un hogar propio donde este año alojaron a más de 65 familias cuyos hijos debían recibir tratamiento oncológico.

Todas las iniciativas distinguidas tienen un sello en común: “Abrazar el cuidado que viene del corazón”, explicó Vanina Faillace, CEO de Teva Argentina y Uruguay, y agregó que para decidir qué ongs se hacen acreedoras del premio se recurre a una votación que incluye a los empleados de Teva, médicos, expertos, y el público en general. “Este año se presentaron 28 proyectos y recibimos más de 4.600 votos”, puntualizó.

Música, una clave para mejorar la salud

Para el doctor Alejandro Nieponice, Jefe del Servicio de Esófago de la Fundación Favaloro y bandoneonista, así como la música resulta de una composición equilibrada entre melodía y armonía, también la medicina no puede únicamente basarse en el uso de tecnologías cada vez más innovadoras gracias a la inteligencia artificial, porque sin la empatía y trato cercano médico-paciente es imposible lograr el tan ansiado efecto terapéutico, resaltando durante la premiación, la necesidad de la humanización de la salud desde el ámbito ejercicio de la medicina.

Música para el Alma, es otra de las iniciativas ganadoras de la edición 2023 vinculada a la importancia de la música para mejorar la salud. Son más de 2.500 músicos profesionales, integrantes de coros, orquestas, grupos musicales y cantantes, que en forma totalmente gratuita y solidaria llevan 12 años recorriendo el país y ya han realizado más de 600 conciertos en hospitales, hogares de niños institucionalizados, residencias para personas mayores, escuelas.

“Son muchas las personas que por su condición física o psíquica no pueden asistir a un concierto o recital -dijo uno de los responsables de la ong, Alejandro Lago-. Nosotros les llevamos la música al lugar donde ellos están. Tenemos integrantes de distintas orquestas: la estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, miembros del Coro Polifónico Nacional, además de muchas orquestas y grupos del interior del país. Tenemos presencia en 9 países en Latinoamérica, en España, Italia e Israel y todo nuestro trabajo es voluntario. Con el premio que nos otorgó Teva el año pasado pudimos hacer una gira por Chubut y Río Negro, a donde nunca habíamos estado”.

Para Teva, la entrega de estas distinciones es un eslabón más en la cadena de valor que recorre la humanización de la salud. “El futuro de la salud parece cada vez más ligado a la innovación, al avance de las tecnologías y la inteligencia artificial. Sin embargo, humanizar el cuidado de las personas es el desafío más importante de la innovación en salud”, concluyó Vanina Faillace.