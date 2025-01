Gran despedida de enero del Carnaval del País

20 mil personas disfrutaron del paso de las cuatro comparsas que buscan quedarse con la copa de la edición 2025.

La cuarta jornada del mayor espectáculo a cielo abierto del país comenzó a las 22 horas con el paso de Ará Yeví que presenta “Endiablada” bajo la dirección de Guillermo Carabajal, continuó “Iguales”, la propuesta de Papelitos dirigida por Juane Villagra, prosiguió Marí Marí con su “Ítaca”, la apuesta de Facundo Lucardi Navarro y cerró la noche Kamarr que muestra “Eclipsia” dirigida por Leo Rosviar

El despliegue escénico, cargado de color y esplendor con gran presencia de fervoroso público fue el marco ideal para cerrar el primer mes de

Carnaval, cumpliendo cuatro noches superadoras que se vivieron con un clima ideal en cada jornada lo que hace prever un febrero más que prometedor. Quedan siete noches de fuerte competencia, entre ellas el fin de semana largo de Carnaval.

La cuarta noche contó con la transmisión en vivo a través de la cuenta oficial del Carnaval del País en YouTube a la que podrá accederse en

cualquier momento desde todo el mundo. Además, llegaron al Corsódromo la reconocida astróloga Jimena La Torre con Sil Molinas y Mabel Barone, integrantes de su equipo. También estuvieron presentes competidores del programa “Cuestión de Peso” que emite Canal 13 quienes no solo disfrutaron del paso de las comparsas si no que grabaron contenido para compartir en la semana. Por otro lado, los mediáticos Andrés Nara (padre de Wanda Nara), Claudia Valenzuela (madre del cantante L-Gante) y Florencia Cabrera, ex participante de Gran Hermano en la edición 2023-24, también se divirtieron en el

Carnaval.

¿Cómo continúa el Carnaval del País? Todos los sábados de febrero y el fin de semana largo de Carnaval (1, 2 y 3 de marzo).

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a al cierre en horario corrido.

También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.ticketek.com.ar o desde la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.