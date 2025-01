Cambios en Rocamora para el Torneo Clausura

Mientras el plantel se prepara para retornar a las prácticas, la dirigencia de Tomás de Rocamora se movió para concretar un par de cambios en el equipo de cara al Torneo Clausura de la Liga Argentina de Básquetbol. Tras la acordada salida de Agustín Richard y la lesión que sufrió Juan Krapp se sumarán el base Pedro Lorusso y el interno Elías Molina.

La partida de Agustín Richard ya estaba establecida desde comienzos de temporada en tanto que una seria lesión de rodilla que sufrió Juan Cruz Krapp en el primer partido del Cuadrangular que se disputó en Mar del Plata motivó que el Rojo se mueva en el mercado y de esta forma serán dos las caras nuevas para 2025.

Una rotura de ligamentos privará al paranaense del resto de la temporada y por eso desde el cuerpo técnico, resto del plantel y dirigentes se solidarizaron y brindaron su apoyo al jugador que en la Fase Regular disputó los 14 partidos con un promedio de 11.8 puntos, 4.9 rebotes y 1.7 asistencias.

Para el manejo de la base llegará Pedro Joaquín Lorusso, el ex River Plate en la pasada Liga Federal que está bajo la órbita de la CAB. El armador de 28 años y nacido en San Miguel tiene 1.80 de altura y un paso reciente también en Los Indios de Moreno en la Liga Metropolitana de FEBAMBA.

“Vengo a sumar a un equipo ya conformado desde el rol que me toque. Tengo muchas ganas de probarme en esta categoría y espero estar a la altura. Me hablaron del gran grupo humano que hay y eso me parece fundamental para pelear más arriba”, señaló.

La otra incorporación será Elías Molina, de 22 años, nacido en La Rioja capital y se desempaña como interno (4-5) gracias a sus 2.03 metros de altura. Formado en San Martín de la ciudad riojana viene de ser parte de Atenas de Venado Tuerto donde jugó el Torneo Apertura y también el Prefederal.

El interno, quien lleva seis años en el equipo santafesino, en los dos últimos años formó parte de la Selección Argentina 3×3. Participó en las recientes Nations League, Chile 2023 y México 2024, y, en el mes de septiembre, formó parte del equipo que jugó el FIBA 3×3 U23 World Cup 2024 que se celebró en Ulán Bator, Mongolia.

“Llego con buenas expectativas, creo que tendremos una buena temporada con un equipo fuerte. Por lo que sé hay muchos chicos y tengo amigos que me dieron buenas referencias del club. En lo personal, intentaré sumarle al equipo en lo que necesite; tanto en defensa como en ataque. Y siempre estaré dispuesto para sumar en lo que haga falta”, manifestó.

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora