Albert Camus Alguien que no merece ser olvidado.

Desde principios de año y hasta casi el final del mismo diversas ciudades y países

estuvieron conectados por los homenajes a este pensador Argelino-Francés. Santiago de

Chile, Buenos Aires, Andalucía, entre otras, también una gran difusión de su obra a través de la cadena SER de España, quizás lo que sorprendió fue su propio país donde pareció no tener tanta repercusión la fecha.

Nacido un 7 de noviembre de 1913 en Argelia, hijo de una nativa de Menorca y un francés,

se educó y crió en esa colonia, viajando muy a menudo a París, se destacó por su aplicación y disciplina, no alcanzando a graduarse en la Universidad de Argel por enfermar de tuberculosis. Se interesó por la filosofía y Nietzsche en particular, comenzó a escribir a muy temprana edad, en Argel funda el Teatro del Trabajo que luego reemplaza por el Teatro del Equipo, militante del partido comunista francés se aleja del mismo por defender la autonomía del PC argelino del mismo como así también disgustad por el pacto Germano-Soviético de la década del 30, volcándose hacia el anarquismo, milita en la resistencia a la ocupación Nazi. Sufre intensamente la guerra de independencia Argelina, pese a su amor por Francia le era intolerable el sufrimiento del pueblo de la colonia, y a este le pedía el reconocimiento de la cultura y el amor a la libertad heredados de los franceses, por esa época escribe “Llamada a la Tregua Civil”, manifiesto en el que pide a los contendientes el respeto de la vida de la población.

Al margen de las corrientes filosóficas Camus, elabora su propia teoría sobre la condición

humana, rechazando la fórmula de un acto de fe en dios, en la historia o en la razón se opuso simultáneamente a Catolicismo, el marxismo y el existencialismo, luchador en contra de todas las ideologías y las abstracciones que alejan la hombre de lo humano, la definió como Filosofía del Absurdo. Dejo reflejado su pensamiento a lo largo de toda su obra de las que podemos destacar “El Extranjero”, ”La Peste “ (novelas), “Calígula”, “Los Justos”, “Estado de Sitio” (teatro) o “ El Mito se Sísifo” (ensayo) su novela inconclusa “ El Primer hombre” (una referencia autobiográfica) fue llevada al cine en 2011.

Polemizó constantemente con Jean Paúl Sartre (otro pensador francés contemporáneo,

existencialista). En 1957 a la edad de 44 años ganó el premio Nobel de Literatura “por el conjunto de su obra que pone en relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres”.

Elías Almada