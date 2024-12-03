Se realizó hoy el sorteo de conjueces

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), realizó hoy el sorteo público para integrar la lista ampliatoria de conjueces vocales. El acto se desarrolló en el Salón de Actos del edificio de Tribunales en Paraná y fue encabezado por el presidente del STJ, Leonardo Portela. Estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Martín Pita; Alejandro Sarubi; Analía Coria; Blanca Acosta y Pilar Soldini y la secretaria de Superintendencia Nº2 del STJ, Elena Salomón.
La lista de los abogados/as que resultaron sorteados/as, en base al padrón suministrado por el Colegio de la Abogacía de la provincia, quedó integrada por:
I)- VOCALES DE CÁMARAS DE PARANÁ
1.PEROTTINO VICTOR MATIAS
2.ORLANDI ALICIA MARIA
3.QUINODOZ FERNANDO ANDRES
4.MARCOLINI AGUSTIN ADRIAN
5.CALI RAMON ENRIQUE
6.SAIN HERNAN GABRIEL
7.OBAID PABLO MIGUEL
8.SIROTA ROMINA ELIZABETH
9.VERNENGO IVAN CESAR
10.D ANTONIO PATRICIA ALEJANDRA
II)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
1.PONCE URIEL HUMBERTO
2.MOSCATELLI JUAN MARTIN
3.PRELAT DIEGO ESTEBAN
4.VISAGNO MARIA SILVANA
5.KLUG PABLO BENJAMIN
6.BESTARD CLAUDIO MIGUEL
7.MOHR WALTER ANIBAL
8.HEINZENKNECHT ROMINA GISELA
9.SCHIAVO CARLOS ALBERTO
10.CUCURULLO MONICA LUJAN
III)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCORDIA
1.BACIGALUPPE ADRIANA
2.ESTEVES EDUARDO MARTIN
3.ESTEVES CARLOS HORACIO
4.SOLLA RICARDO ALCIDES
5.MAZARICHE CHRISTIAN CARLOS
6.PEZZARINI JUAN MANUEL
7.CARDOSO ANALIA
8.ECHEVARRIA GOBBEE FACUNDO
9.GARCIA CARLOS CESAR RAMON
10.MUZIO ALEJANDRO NAHUEL
IV)- VOCALES DE CÁMARAS DE GUALEGUAY
1.VELASCO MARIANO EDUARDO
2.TURINETTO AGUSTIN
3.LOPEZ MARIANO HERNAN
4.LUDUEÑA GUIDO RAFAEL
5.FREYRE JUAN CARLOS ALBERTO
6.MAC KAY LUIS MIGUEL
7.VESCINA MARIA EUGENIA
8.MORENO HECTOR FABIAN
9.BENEDETTI VIVIANA BEATRIZ
10.ROMASANTA MANUEL
V) VOCALES DE CÁMARA DE GUALEGUAYCHÚ
1.BOGADO DAVID NATANAEL
2.WAGNER CARLOS VICTOR
3.DIEGO PATRICIA MARIA ISABEL
4.VILCHE MARIA DE LOS ANGELES
5.VIOLLAZ MARIANA CECILIA
6.DARGAINZ HORACIO JOSE
7.CESPEDES MARIA CECILIA
8.ARBELO MARIA MERCEDES
9.ESNAOLA MARIA ESTELA
10.REICHEL ROMINA VALERIA
VI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE PARANÁ, JUZGADO DE PAZ Nº 1 Y 2, JUZGADO DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO PARANÁ
1.LATORRE GUSTAVO ISIDRO
2.SALINAS ARIEL ALEJANDRO
3.FURLAN JOSE MARIA
4.TAIBO DOMINGO CESAR JESUS
5.GERBOTTO RAQUEL MARIA
6.SIEBER GRACIANO SAMIR
7.GEMELLI HUGO HUMBERTO
8.UMEDEZ JOSE FRANCISCO
9.DELLIZZOTTI MARIA KATIA
10.GALEANO GUSTAVO RAMIRO
VII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE C. DEL URUGUAY
1.HERNANDEZ ALICIA LAURA
2.DIAZ ESTEBAN MANUEL
3.MARTINEZ ANIBAL JAVIER
4.PERINOTTO LAURA MARCELA
5.DVOYMOCH RODRIGO JUAN PABLO
6.ZAVALLO HECTOR JUAN
7.CLAPIER LEANDRO RODRIGO
8.ARRAYGADA LILIANA PATRICIA
9.LIFSCHITZ JORGE LUIS
10.REGUEYRA HORACIO GABRIEL
VIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE CONCORDIA
1.PESSOLANI MERCEDES
2.ETCHEVERRY LEANDRO
3.ARIGOS ALFREDO MARTIN
4.MENTA MARIA CECILIA
5.ROMERO JORGE ESTEBAN
6.ABRAN DIEGO CARLOS
7.DEL VALLE GONZALO FEDERICO
8.BRICEÑO RAFAEL
9.MROCZEK MARIA VANESA
10.GIRARDO MARIA JULIANA
IX)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY
1.MONZON RICARDO ALBERTO
2.RAZETTO JORGE ANDRES
3.PIOVESANA HUGO ANGEL
4.MAC KAY LUIS MIGUEL
5.VEGH MARINA VERONICA
6.DEMARCHI LILIANA MARIA
7.LETTIERI DAVID FERNANDO
8.GOMEZ MARIANELA LUJAN
9.JUAREZ MARIA CRISTINA
10.SAIZAR-VALDEZ JUAN MARTIN
X)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAYCHÚ
1.SIMON JORGE ALFREDO
2.GOMEZ ELENA CECILIA
3.MARTINEZ GARBINO EMANUEL
4.MARTINEZ GUILLERMO CESAR ANGEL
5.GALANTE FERNANDO LUIS ROBERTO
6.VIOLLAZ MARIANA CECILIA
7.GARBINO EDGARDO DANIEL
8.CASAGRANDE ALINA MARICEL
9.BARROS IZAGUIRRE MARIANA MARCELA
10.DELMONTE PABLO
XI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE LA PAZ
1.VIOLA MARIA ALEJANDRA
2.MULLER ALEJANDRO FEDERICO
3.RIOS MARIA NOELIA
4.AUDISIO RAUL ALEXIS
5.SARUBI ALEJANDRO MARCELO
6.CASTRILLON MARIA LAURA
7.PEREZ GARNIER MIRIAM GISELA
8.CURA LISANDRO
9.FRUTOS ANA ANDREA PAOLA
10.LOPEZ JESICA VANESA
XII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VILLAGUAY
1.CANTON DEBAT CRISTIAN ARNOLDO
2.GAMARRA GUILLERMO FABIAN
3.SANTOMIL ADHEMAR NAUM
4.GARAY PEDRO EDUARDO RAMON
5.RODRIGUEZ MARIA JULIANA
6.VIOLLAZ NORMA MARIA INES
7.MEDAIL PAOLA ALEJANDRA
8.HOET MARIA FLORENCIA
9.PIEDRABUENA ANGEL HUMBERTO
10.MONTIEL CARLOS FLORENCIO
XIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE NOGOYÁ
1.DE VECCHIO GILBERTO ANTONIO
2.FERNANDEZ NICORA BRENDA ADELINA
3.ORLANDI JUAN
4.GAYOLI ANALIA LUCIANA
5.LANZA ANA PAULA
6.RODRIGUEZ VALERIA ELISABETH
7.SCHNEIDER BERNARDO RAUL
8.UHRIG PATRICIA CAROLINA
9.LAFFERRIERE AUGUSTO DIEGO
10.JALIL ROSARIO ROMAN
XIV)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VICTORIA
1.ROURICH PABLO
2.LA BARBA RICARDO LUIS
3.BARDALLO NICOLAS ARIEL
4.FERRARI YANINA MARICEL
5.ROBMAN DE BRENER MARTHA RENE
6.MARCHESE HECTOR MIGUEL
7.BRASSESCO FRANCO LEONEL
8.VALDAMARIN JUAN PEDRO GUSTAVO
9.ROMULO ARIEL IGNACIO
10.SILVA MARIA GABRIELA
XV)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ R. DEL TALA
1.BOGGIAN GIORDANO ANTONIO
2.DUARTE EDUARDO ANIBAL
3.KACHIZKY VALLENARI DIEGO LUIS ANTONIO
4.SALISKY LUCIO HERNAN
5.VERA LIA RAQUEL
6.GONZALEZ ABEL ALEJANDRO
7.VETTORI SONIA HAYDEE
8.ROMERO MAGALI VANESA LUJAN
9.HEICENREDER EVELYN CAROLINA
10.TERENZI CAROLINA MAGALI
XVI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE DIAMANTE
1.WEBER CYNTHIA AIXA
2.GRAFF VICTOR DAVID
3.TEMPORETTI MARIA DE LOS MILAGROS
4.LLADOS VANESA ROMINA GUADALUPE
5.ERBES CLAUDIA ROSANA
6.SAFENRAITER EDELVIS NORMA
7.RE HUMBERTO CARLOS ANTONIO
8.MASSET EDUARDO HERNAN
9.FRITZLER GAUERHOF MARIANA EVANGELINA
10.ZAPATA CARLA INES
XVII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE COLÓN
1.RAFFO SILVINA ALEJANDRA
2.TURIN LEANDRO
3.MEDINA SOLANGE NATALIA
4.KULIAT KAREN
5.BONNOT BRENDA ROCIO
6.CROSA CARLOS MANUEL
7.VELASCO MARIA SOLEDAD
8.STAFFORTE ESTEBAN RICARDO
9.FRANCO IVANA MALVINA
10.ROUDE CHAULET SEBASTIAN ALBERTO
XVIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ DE FEDERACIÓN
1.SLOOTMANS LUCIANO NICOLAS MARIA
2.GIORDA MARIA VICTORIA
3.MONZON HUGO ARIEL
4.CARBALLO TAJES JORGE LUIS
5.HASSE YAMILA GERALDINE
6.MONZON SILVANA PATRICIA
7.PESSOLANI SERGIO ANDRES
8.CATTANEO RODRIGO JOSE AGUSTIN
9.SILVESTRI VERONICA VANESA
10.BRUNI ANTONELLA
XIX)- JUZGADOS DE PRIMERA Y JUZGADOS DE PAZ DE FEDERAL
1.CALLEJA FERNANDO DANIEL
2.MARIANO DANIEL
3.DUARTE MANUEL NORBERTO
4.LAROCCA OSCAR DANIEL
5.BORGET DAVID JORGE OSMAR
6.FORNERO MARCELO ALFREDO
7.MOLINA ALEXANDER JAVIER
8.LEITES JUAN MANUEL
9.POPELKA MARIA BELEN
10.TITO NICASIO ROBERTO
XX)- JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADOS DE PAZ DE FELICIANO
1.PEREYRA BRENDA MARIA GUADALUPE
2.BALDINI NICOLAS
3.BONNET NIDIA ELIZABETH
4.OTTINO MARIA ALEJANDRA ITATI
5.MENDOZA IMOBERDORFF GABRIEL OSCAR HERMES
6.ROMERO MARIA ELENA
7.PEÑA MARIA LAURA
8.PELETTI MARISE ADELA
9.MUÑOZ GEORGINA
10.GARCIA CLAUDIO FABIAN
XXI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE CHAJARÍ
1.FORNAY FLAVIA CAROLINA
2.SMITARELLO VALERIA
3.LESTANI JOAQUIN
4.MARY DALPRA ROQUE JOSE
5.RADER GUSTAVO ALFREDO
6.MIÑO VANINA FERNANDA
7.DALZOTTO SILVIA GABRIELA
8.ZAMPAR GUIÑAZU LUCIANA EUGENIA
9.TECHERA JUAN PABLO
10.GURNE CLAUDIA BEATRIZ
XXII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE SAN SALVADOR
1.LANARO CRISTELA ELIZABETH
2.VELICH NICOLAS ESTEBAN
3.CHARLES MENGEON FABIO ROBERTO
4.MONTES GUSTAVO GABRIEL
5.THEA GEORGINA STEFANIA
6.EPSTEIN GABRIEL BERNARDO
7.SUEN JORGE BERNARDO
8.DE CASAS EDUARDO EMILIO
9.SILLEM JUAN JOSE
10.BONINAS ESTEFANIA ILEANA
El STJ en ejercicio de funciones de gobierno, atribuidas por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (CP) en su art. 204 C.P, dio cumplimento a la establecido por la Ley y concretó la realización del sorteo público de quienes cumplían con los requisitos del 149° de la (CP), actual 188° de la (CP).
Sistema de sorteo simple
Para realizar el sorteo, desde el área de Informática del STJ, se desarrolló en el año 2020 una aplicación capaz de ser ejecutada íntegramente con un navegador web.
Dicha aplicación recibe como entrada un archivo csv con encabezados descriptivos y selecciona al azar una cantidad de registros configurable, sin reposición.
El algoritmo de aleatorio se basa en la función Math.random() disponible en el motor de javascript del navegador web empleado y cuya semilla aleatoria no puede ser seleccionada ni reiniciada por el usuario.
El código de la aplicación ha sido publicado en un repositorio público y el código fuente pudo ser auditado desde https://github.com/stjerdev/sorteo-simple
Así mismo la aplicación puede ser ejecutada desde la sección de github pages accediendo a la siguiente url: https://stjerdev.github.io/sorteo-simple/