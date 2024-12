Rivadavia se prepara para sus 15 años del Nocturno de vóley

El tradicional torneo de verano este año cumple 15 ediciones y tendrá como innovación la realización del evento para categorías sub 16. Comenzará a finales de enero y culminará luego del feriado de carnaval.

Con mucha expectativa la Sub comisión de voley del Club Rivadavia, se encuentra trabajando para llevar adelante una nueva edición del Torneo Nocturno de Voley. Ésta no será una mas de las que tiene en el haber la entidad tricolor, ya que se trata de la número 15 de manera ininterrumpida la cual tendrá como novedad la disputa también en categoría sub 16 de ambas ramas.

De esta manera el Torneo Nocturno tendrá su desarrollo habitual en categoría mayores libres de ambas ramas y también la de categoría Sub 16 femenino y masculino, quienes compartirán grilla de programación de forma complementaria. Esta idea persigue el objetivo de darle lugar también a las categorías de formación de nuestra ciudad y de alrededores, para que también tenga la posibilidad de tener su primer Torneo importante del año.

En cuanto a los días de competencia, habrá programa de encuentros entre semana con la fixturación de tres encuentros comenzando a las 20.30 hs y los fines de semana con la programación de cuatro partidos.

Los teléfonos de contacto para solicitar información e inscripciones, son: 3442472628 o 3425427574 para inscripción de mayores y 3442605357 para inscripción o información acerca del torneo de juveniles.