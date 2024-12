Problemas con las calles

Vecinos de la zona de Pueblo Escondido se ve muy complicada por el mal estado de calles que impide la normar circulación los días de lluvia.

“La gente que va a trabajar no pude pasar por esa agua que se acumula con ese arroyo. A mi auto se le cayó dos veces el chapón. Los vecinos que viven ahí ya hace varios años que mandan carta a las autoridades municipales y no da respuesta de nada así estamos y las rutas cada vez peor no se puede andar en auto saludos”, dijo indignada una vecina en nota enviada a la Redacción de 03442.

Es ce espera que alguien recoja el mensaje y traten de dar una solución en el tiempo más prevé posible.