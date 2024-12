Milei le quita los remedios de Pami a millones y los jubilados responden con plan de lucha

Este miércoles hubo concentraciones en las puertas de las agencias de Pami y Pami central en todo el país. Se comenzó a hacer firmar un petitorio en rechazo a las medidas del gobierno y exigiendo su restitución. En Concepción del Uruguay la actividad fue en la sede de Pami local en San Martín y Tibiletti con el apoyo de diferentes sectores de trabajadores.

Milei dispuso la eliminación de la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Quienes busquen seguir percibiendo el beneficio de cobertura total deberán realizar un trámite y cumplir con ciertos requisitos: percibir la mínima ($389.000), no contar con una prepaga, no poseer un auto con antigüedad menor a 10 años, entre otros. Una humillación.

El gobierno les pide a los adultos mayores que confirmen si viven o no en la miseria mientras la canasta de la tercera edad supera los $900.000. La resolución del trámite para obtener los subsidios puede demorarse hasta unos 30 días.

La medida llega después de que el gobierno le asestara un duro golpe a los jubilados eliminando 55 medicamentos que recibían gratuitamente a través de Pami y recortando prestaciones.

Es una política de confiscación y empobrecimiento de los jubilados. Es que los medicamentos fueron abonados por anticipado con los aportes que los jubilados realizaron durante décadas. Muchos de ellos, gracias a Milei, tendrán que destinar una mayor parte de sus exiguos ingresos para bancar la compra de remedios.

«El gobierno está profundizando una política de vaciamiento del sistema previsional al servicio del pago de la deuda externa, que se arrastra desde hace años y busca reforzar los ataques de la clase capitalista contra los trabajadores y jubilados a través de una reforma previsional que aumente la edad de retiro e introduzca un sistema confiscatorio tipo AFJP», expresó Hugo Lorenzatto del Plenario de Trabajadores Jubilados.

En paralelo, los laboratorios están obteniendo importantes ganancias. En octubre, los medicamentos tuvieron un incremento interanual de aproximadamente un 240% mientras la inflación subió 193% en el mismo periodo, según un informe de la entidad de defensa del consumidor Deuco elaborado en base a información del Ministerio de Salud.

En asamblea las y los jubilados definieron continuar el plan de lucha con las siguientes acciones:

Miércoles 11: Mesa de los miércoles en el mástil de Plaza Ramírez desde las 10 hs dando continuidad a la firma del petitorio y semaforazo en Galarza y Urquiza.

Viernes 13: Concentramos frente a Pami local y entrega del petitorio.

Miércoles 18: Mesa de los jubilados de todos los miércoles en el mástil de Plaza Ramírez.

Viernes 20: Sumarse junto a todos los sectores combativos a la jornada nacional de lucha del 20/12 en una nueva conmemoración de la rebelión popular del 2001 y por la unidad de todas las luchas que derroten con la huelga general al gobierno de Milei y sus cómplices.

Lunes 23: Jornada nacional de lucha «A pan y agua». En Concepción del Uruguay nos sumamos a las actividades nacionales con un festival y feria en defensa de las y los jubilados en Plaza Ramírez.