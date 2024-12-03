martes, diciembre 3, 2024
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MIGUEL ANGEL DELALOYE Q.E.P.D

FALLECIO EN C.DEL.URUGUAY EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 C.A.S.R.B.P
SU ESPOSA: ADRIANA VELOSO. SUS HIJOS: MAXI, NADIA, LUCAS, CRISTIAN, FACUNDO Y SERGIO. SUS NIETOS, HERMANOS, HERMANOS POLÍTICOS Y DEMÁS FAMILIARES, PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y AGRADECIDOS A VECINOS Y AMIGOS DE NUESTRO QUERIDO MIGUEL, DESCANSA EN PAZ.
SUS RESTOS SON VELADOS EN RCA DE CHILE 232 SALA VELATORIA «A» Y RECIBIRAN SEPULTURA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY A LAS 11,00 HS. CASA DE DUELO:CONTADOR RUBINSKY S/N,
SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.

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