MIGUEL ANGEL DELALOYE Q.E.P.D

FALLECIO EN C.DEL.URUGUAY EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 C.A.S.R.B.P
SU ESPOSA: ADRIANA VELOSO. SUS HIJOS: MAXI, NADIA, LUCAS, CRISTIAN,
FACUNDO Y SERGIO. SUS NIETOS, HERMANOS, HERMANOS POLÍTICOS Y DEMÁS FAMILIARES, PARTICIPAN DE SU FALLECIMIENTO Y AGRADECIDOS A VECINOS Y AMIGOS DE NUESTRO QUERIDO MIGUEL, DESCANSA EN PAZ.
SUS RESTOS SON VELADOS EN RCA DE CHILE 232 SALA VELATORIA «A» Y RECIBIRAN SEPULTURA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CEMENTERIO DE C.DEL.URUGUAY A LAS 11,00 HS. CASA DE DUELO:CONTADOR RUBINSKY S/N,
SERVICIO COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L ROCAMORA 518 TEL 425977.