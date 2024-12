Homenaje a Alfonsín a los 41 años de democracia

El partido socialista y simpatizantes de la UCR rindieron homenaje en la Plaza Ramírez donde se encuentra emplazado el busto de Alfonsín.

Milli Rey Morales, quien fuera allegada al ex presidente por sus raíces familiares manifestó la necesidad de no olvidar estas fechas, ya que si nos olvidamos de las luchas del pasado se corre el riesgo de cometer errores en el presente y futuro.

Por su parte el presidente del PS uruguayense dijo : “vamos a estar presentes y convocando a cada acto que reivindique a las instituciones, ya que entendemos que sin ellas no hay democracia y si no hay democracia no hay participación ciudadana, estamos convencidos que este es el camino para un futuro mejor”. Enfatizo Figarola

Entre los presentes estuvieron los miembros de la junta departamental Uruguay, Paulo Gonzalez, Hermelinda Dure, Ramon Batian, Delfina Puig y los ya nombrados, Gonzalo Figarola y Milli Rey Morales, quienes dejaron a modo de Homenaje 4 rosas por los 41 años en democracia.