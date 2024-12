Buenas actuaciones de Rivadavia en el cierre de temporada de la Liga de AVG

El pasado sábado y domingo hubo actividad para Rivadavia por la Liga de AVG con Sub campeonatos en categorías Sub 14 femenino, sub 16 y Reserva masculinas y tercer puesto en Sub 16 femenina. Solo quedan definir partidos por 3º y 4º puesto en Sub 13 y Mayores femenina para que el Tricolor dé por finalizada la Temporada 2024

El pasado fin de semana hubo variada actividad, en el marco del cierre de una nueva temporada de la Liga de Vóley de Gualeguaychú en las distintas categorías. A falta de pocos días para la culminación de las competencias, el día sábado se jugó en cancha de Independiente de Gualeguaychú el Super 4 final en categoría Sub 16 masculina, en donde el representativo del Club Rivadavia estuvo presente.

Los Tricolores iniciaron la jornada con un triunfo en semifinal ante el equipo «B» de Independiente en sets corridos, pero cayeron en la final ante el «A» del local ante idéntico marcador global.





El resumen de la jornada del sábado, por el Super 4 de categoría Sub 16 masculino fue el siguiente:



INDEPENDIENTE “A” (3) – (0) PESCADORES (25-19 / 25-17 / 25-17)

RIVADAVIA (3) – (0) INDEPENDIENTE “B” (25-11 / 25-12 / 25-19)

3º Y 4º PUESTO ->PESCADORES (2) – (0) INDEPENDIENTE “B” (25-16 / 25-16)

FINAL -> INDEPENDIENTE “A” (3) – (0) RIVADAVIA (25-23 / 25-17 / 27-25)

Al cierre de la jornada, previo a la premiación de los equipos se hizo la distinción a los jugadores destacados por puesto, resultando Juan González de Rivadavia como mejor receptor de la final.