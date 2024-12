Agustín Richard juega su último partido en Concepción  

Este jueves, a partir de las 22, Tomás de Rocamora enfrentará a Hispano Americano de Río Gallegos en el que será su último partido de la Fase Regular en la Zona A de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. También será el último juego de Agustín Richard como profesional en nuestra ciudad.

Una noche de sensaciones encontradas se vivirá en el estadio Julio César Paccagnella este jueves. En medio de lo que será una jornada histórica para el club con un partido de la Liga Femenina y otro de la Liga Argentina el mismo día, también se dará el hecho de que el base se despida del equipo en el estadio que supo cobijarlo desde Juvenil.

“Como profesional será mi último partido acá y la verdad que tengo un montón de sensaciones encontradas porque ha pasado mucho tiempo desde que me dediqué al básquet. Es una etapa que quería concretar hace mucho tiempo, por diferentes razones no pude hacerlo y gracias a Rocamora que me abrió las puertas ahora decidimos en conjunto terminarla en el mismo lugar donde comencé como profesional”, señaló el jugador que luce la número 95 en esta temporada.

El base, quien integró aquél equipo que consiguió el ascenso al TNA en mayo de 2011, estuvo en los 13 encuentros que disputó el Rojo. “Disfruté mucho estos partidos, es lo que me propuse cuando hablé con los dirigentes. Al cerrar mi etapa de profesional quería disfrutar, no tenía ganas de pasarla mal y tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y mis compañeros me trataron muy bien”, aseguró.

Más adelante se refirió a cómo fue volver al club después de una exitosa carrera que también incluyó otro ascenso con La Unión de Colón y dos más con Parque Sur. “Tuve que cambiar muchos hábitos antes del inicio de la pretemporada y tanto en lo físico como lo deportivo se sintió. Competir con chicos 10 años menores no es fácil, físicamente están muy bien y a uno le cuesta la recuperación”, manifestó.

“Al equipo lo vi bien, más allá de los resultados creo que demostramos que estuvimos a la altura en la mayoría de los partidos y sobre todo en esos que se nos escaparon por uno, dos o tres puntos. También tuvimos malos partidos donde ni siquiera nos tocó competir pero dejamos todo siempre”, añadió.

Richard, quien también jugó las temporadas 2012-13 y 2013-14 para Rocamora, cumplió en agosto pasado 34 años y terminará con el equipo esta parte del Torneo en la instancia de Cuadrangulares. “Todos saben y no hace falta decirlo que siempre estuve ligado a Parque Sur y lo seguiré haciendo pero en Rocamora hay dirigentes que saben que siempre que me necesiten voy a estar”, comentó después al responder qué vendrá de aquí en adelante para él.

“Fueron muchas temporadas acá donde conseguí un ascenso, que no es poca cosa y es mi segunda casa deportivamente. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron y buscaré estar ligado tanto a Parque Sur como Rocamora, de una u otra forma. Estaré a disposición y espero estar siempre cerca de una cancha porque es lo que me hace feliz”, concluyó el jugador apodado El Señor de los Ascensos.

Mauricio Galarza

Prensa Rocamora