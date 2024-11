Un enorme mural entrerriano para el Diego

La localidad de Hernández (Entre Ríos) inaugurará el mural realizado por el artista entrerriano Néstor Medrano. Su realización llevó más de 12 meses, tiene 7 metros de altura por 5 metros de ancho y un sello distintivo de Entre Ríos.

Si hay algo que nunca perdió Diego Armando Maradona, fue su condición de clase. “Soy la voz de los sin voz” solía decir consciente de todo lo que generaba su palabra y que a través de su opinión, podía defender y reivindicar a los que menos tienen.

Como dijo hace un tiempo el campeón del mundo de box, Sergio “Maravilla” Martínez “En mi casa, no teníamos para comer pero teníamos a Maradona, y eso…eso no se olvida”. Es por eso que cada día, aparece un nuevo homenaje, un nuevo recuerdo, un nuevo mural, para homenajearlo, y es el pueblo, su pueblo, su gente, el que lo mantiene más presente que nunca, a pesar de su ausencia.

La localidad de Hernández que cuenta con una población estimada en más de 3.000 habitantes y ubicada en el Departamento Nogoyá, al Centro – Oeste de la Provincia de Entre Ríos se suma a estos homenajes al más grande del futbol argentino. El próximo 5 de diciembre se inaugurará, el mural realizada en la denominada técnica de mosaiquismo y se convertirá en el más grande del mundo en esta técnica. en homenaje a Maradona. La obra será inaugurada en la ex estación del ferrocarril de la ciudad y tendrá 35 metros cuadrados.

El intendente de la ciudad Luis Gaioli comentó: “Esto empezó hace un par de años atrás cuando por iniciativa de unos amigos y gente del deporte, propusieron realizar un mural en la características de mosaiquismo, y por lo que hemos averiguado, será el mural más grande en la modalidad, ya que no tenemos registro que haya otro igual en el mundo. La obra consta de 5 metros de alto por 7 metros de ancho y va a estar emplazada en una de las paredes del ex ferrocarril, en el centro geográfico de la localidad”.

El artista entrerriano Néstor Medrano quien tuvo a cargo la obra, dio precisiones del trabajo realizado “La obra me demandó más o menos un año de trabajo. Consta de 70 placas y cada una de ellas tiene una medida de 0,50 centímetros por 1 metro. El hecho de hacer un boceto en escala me llevó un tiempo importante, para luego cortarlo y modularlo. Son varias imágenes de Diego y un ojo, por ejemplo, mide a escala, un metro cincuenta centímetros de alto. Son dificultades que uno tiene que ir resolviendo y un desafío muy

interesante”.

El jueves 5 de diciembre, se llevará a cabo la inauguración del mural y luego en el Salón de la Cultura a las 20 hs, se realizará una charla con Fernando Signorini, quien conoció como nadie el físico y el alma de Diego Maradona. Estuvo en los momentos más luminosos del jugador, tanto en Nápoles, como el seleccionado argentino.

El “Profe” como lo conoce todo el ambiente del fútbol o el “Ciego” como lo llamaba cariñosamente Maradona, estará en la localidad de Hernández, para dar una charla dirigida a entrenadores, jugadores, dirigentes y público en general, con el objetivo de ofrecer una capacitación que aborde aspectos técnicos y humanos del deporte, reflexionando sobre el papel del mismo en la formación de valores. Compartiendo su perspectiva sobre el fútbol en contextos locales y su impacto en el desarrollo de la comunidad.

A lo largo de su trayectoria, Signorini trabajó con dos entrenadores campeones del mundo César Luis Menotti y Carlos Bilardo. Fue el histórico preparador físico de Maradona y de diversos futbolistas de renombre. En la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, fue el responsable de la preparación física de la Selección Argentina. El Profe entrenó a jugadores de la talla de Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Diego Milito, Sergio

Agüero, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze, Vincenzo Montella, Jürgen Klinsmann, entre otros.

Su carrera incluye experiencias en clubes argentinos como Independiente, Racing, Rosario Central y Banfield. Y en el extranjero, en Sampdoria, Italia; y en varios equipos mexicanos, como Tecos, Puebla, Venados, Coras y Atlético Zacatepec. Actualmente es profesor en la Escuela de Entrenadores de César Luis Menotti. Signorini también es autor de varios libros, entre ellos «Diego, desde adentro», donde narra su experiencia personal con Maradona y ofrece una mirada íntima sobre la vida del astro argentino.