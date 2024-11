Sietecase presentó su libro y cierran Vitale-Baglietto” en la Feria de la Palabra

Durante la segunda jornada de la Feria de la Palabra, Concepción del Uruguay recibió al escritor y periodista Reynaldo Sietecase, quien presentó su cuarta y última novela, “La Rey”. Fue a sala llena en el Auditorio “Arturo Illia”, donde fue presentado por la escritora uruguayense Marga Presas.

Al referirse a su doble desempeño, como escritor y periodista, manifestó que “La gente siempre me tiene más visible por el periodismo, sobre todo porque hace años que trabajo en radio y en tele, pero soy escritor antes que periodista, siempre reivindico ese espacio. Defiendo con mucha pasión mi rol con la escritura, porque me siento escritor antes que otra cosa. Si me apuran un poco, soy poeta, antes que nada”, expresó el autor.

Sietecase consideró que “La Rey” es su mejor novela, de las cuatro que escribió. A lo largo de 34 capítulos traza un recorrido doble: el de una niña convertida en narcotraficante, llamada Blanca Rosa González Miszkowski, y el de un objeto antiguo que pertenecía a su abuela, el espejo negro de piedra obsidiana, un amuleto con el poder de trascender tiempo y espacio. La novela incluye “temas que tienen que ver con la realidad porque el policial, la novela negra, está muy anclada en la realidad. Tiene mucha investigación, pero no porque soy periodista, sino porque, para que una novela de estas características funcione bien, hay que laburar mucho en que sea verosímil y para eso hay que investigar”. En definitiva, la obra “tiene mucha encarnadura real, pero es novela” y no tiene anclajes reales, a diferencia de las tres novelas anteriores escritas por Sietecase.

La palabra, según Reynaldo

El autor planteó el escenario dicotómico que hoy presenta la comunicación ya que “sobreabundan los elementos de tecnología para la comunicación, entonces en principio parece todo para mejor, pero estamos en un momento donde con tantos elementos de comunicación parecemos incomunicados. Hay una crisis de la escucha que es muy severa”. También describió un contexto actual que incluye “discursos muy violentos, muchos apoyados en noticias falsas… Quienes trabajan con la palabra tienen una tarea muy fuerte que es volver a darle valor, darle peso a la palabra, a algo que es fundamental y parece que nos hemos olvidado de la importancia que tiene”.

Programación de cierre

La cuarta edición de la Feria de la Palabra finalizará este domingo con la actuación de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, juntos por primera vez en Concepción del Uruguay. Será desde las 20 horas en Plaza Ramírez, frente al Colegio del Uruguay.

Este espectáculo cerrará la Feria luego de lo que será, este domingo, otra variada programación. Además de la carpa, que permanecerá abierta todo el día desde la mañana, la agenda comenzará a las 10 con el taller “El río sabe y por mi boca habla”, de Marianela Saavedra, en el Paseo de los Pescadores. A las 17 le seguirá “El Abrazo Nuestro”, con Leandro Coletti, Alicia Casanova, Nora Zorzoli y Hugo Barreto, en la carpa. Una hora después, el Espacio EDUNER presentará “Clásicas y Modernas”, encuentro con las escritoras entrerrianas Emma de Cartosio, Ana Teresa Fabani, Emma Barrandeguy y otras; será en el Auditorio del Rectorado de UNER. Finalmente, a las 19 será presentado el libro “El asombro de los días”, de Carla Olivera, con presentación de Pamela Debattista, ganadora del Premio Fray Mocho; esta actividad será en la carpa.