Selva Almada dejó inaugurada la Feria de la Palabra

Comenzó la cuarta edición de la Feria de la Palabra en Concepción del Uruguay. Con numerosos escritores, artistas, música y presentaciones de libros, la ciudad disfruta de tres jornadas culturales. La escritora Selva Almada, entrerriana de proyección nacional e internacional, protagonizó la apertura oficial.

Este viernes tuvo su primera jornada la carpa ubicada en la Plaza Ramírez, lugar donde la Municipalidad de Concepción del Uruguay desarrolla hasta el domingo, la cuarta edición de la Feria de la Palabra, además de otros espacios de actividad simultánea.

Las actividades se iniciaron en la carpa emplazada en calle Eva Perón en dicha Plaza, en tanto la presentación oficial se realizó por la tarde en el Auditorio “Arturo Illia”, encabezada por el intendente, José Lauritto, y la escritora Selva Almada, que nació en Villa Elisa y logró una trayectoria que la destaca en Argentina y el exterior.

Junto al Intendente y la escritora, participaron autoridades como la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; el senador provincial Martín Oliva y el diputado provincial Yari Seyler. También lo hicieron la directora de Comunicación Ciudadana, Ana Hernández; y el coordinador de Cultura, Guillermo Lugrin, organizadores de la Feria.

Al dar la bienvenida, Lauritto expresó que “la Feria de la Palabra está destinada a crecer porque los autores locales así lo quieren, porque las editoriales que están presentes así lo quieren”.

En cuanto a Selva Almada, la definió como “una enorme embajadora de la literatura entrerriana” y celebró “la satisfacción que debe ser que te traduzcan una obra a tantas lenguas; debe ser una de las cosas más lindas que le puede pasar a alguien”.

La lectura, motivo de encuentro e intercambio

Al brindar el mensaje de apertura formal de la Feria, Almada destacó el valor de la palabra, la lectura y los libros como motivo de reunión, en contraposición con “estos momentos en que se exaltan las libertades individuales, donde el individuo parece ser el centro del universo, lo único que importa”, tiempos en los cuales “una reunión se vuelve una amenaza para el poder”.

Asimismo, marcó que ese intercambio que generan las reuniones de lectura no tiene por qué ser idílico, sino que el enriquecimiento también se debe a que tales encuentros “pueden ser un espacio de disenso, de discusión, de aprender a estar en desacuerdo, aprender a argumentar una posición y defenderla, sin que eso signifique imponerla a los demás”.

Selva destacó que la Feria no se denomine “del libro” sino “de la Palabra” en general, en alusión a la importancia de “escuchar, abrir la oreja… La palabra que se escribe en el aire tiene tanto valor, al menos para mí, como la que se imprime en las páginas de los libros”.

La palabra y nuestros ríos

Siendo el lema de la Feria “El río que abraza”, la escritora destacó la relación de influencia mutua entre los ríos de nuestra región y la palabra a través de la poesía. “¿Serían nuestros ríos los mismos si no hubieran sido escritos por la poesía? No lo sabremos, pero me gusta creer que no: que el Gualeguay es una creación de Juan L. Ortiz. Que el Uruguay, uno posible, es el de Marta Zamarripa”.

Identidad entrerriana

Más allá de su trascendencia nacional e internacional, la obra de Selva Almada conserva una identidad entrerriana. “A lo largo de todos los libros hay mucha identidad provinciana, a veces entrerriana y a veces de otros lugares, pero puntualmente la última novela, ‘No es un río’, tiene mucho que ver con esta provincia, sus paisajes, sus animales, su río; creo que es mi novela más entrerriana”, expresó.

Consideró que “la potencia que tiene la literatura” hace que esta identidad resulte de interés del público en diversos países. “Es lo que tiene la literatura, nos puede acercar, nos puede abrir a mundos que no conocemos, pero con los que algo nos termina uniendo, que son las vivencias de los personajes, sus tragedias, sus conflictos”.

Por otra parte, la escritora se refirió al desafío que significa seguir escribiendo: “Es un trabajo diario que, con los años, nunca es más fácil sino al contrario; cada vez que voy a escribir un libro siento que no escribí ninguno antes, porque cada proyecto es particular y cada uno presenta sus problemas y desafíos”.

El logro de la continuidad

El Intendente destacó la importancia de la continuidad de la Feria como política pública, en lo cual también coincidieron Lugrin y Hernández.

Lugrin expresó: “que hayamos llegado a la cuarta Feria de la Palabra, es una buena noticia porque ha tenido continuidad; la importancia de que las políticas públicas tengan una continuidad”.

Por su parte, Hernández destacó la relevancia de que la comunidad se haya apropiado de la Feria: “Si a las actividades, ustedes -la ciudadanía- no las hacen como propias y no las defienden, nada sucede. Nosotros desde la gestión lo único que hacemos es desarrollar una iniciativa, pero termina siendo si ustedes son y si participan”.

Programación sábado y domingo

Sábado 2

10 hs: “El Abrazo Nuestro”, con Norma Cooke, Marita Frontelli y Ailín Ballester, en la carpa.

10 hs: Taller de Composición de Canciones con Santiago Lapine, en el Auditorio del Rectorado de UNER.

11 hs: Espacio Editorial UCU presenta el libro “Oratoria Hoy. Técnicas para hablar en público sin miedo y con eficacia”, del Lic. Carlos Prina (carpa).

16 hs: 14° Promo de la Lectura “Bibliocientíficos. Vení a descubrir el científico que hay en vos”. En Plaza Ramírez.

18 hs: “El Abrazo Nuestro”, con Laura Evequoz, Daniela Heindeinreich, Ana María González y Vanesa Leopardo (carpa).

18.45: Concierto al Atardecer “Recuérdenme”, con “Entre Aires Dúo”, de Julieta Darquier y Lara Marcó, en el Cementerio Municpal.

19 hs: El Taller de los Cuatro presenta “Nuestras Escritoras”, ensayos de Susy Quinteros, Betina Scotto, Luis Salvarezza y Valentina Gutiérrez sobre la obra de Domitila Rodríguez de Papetti, Susana Giqueaux, Coty Calivari y Regina de Vanzini. En la carpa.

20 hs: presentación de la novela “La Rey”, de Reynaldo Sietecase, en el Auditorio “Arturo Illia”. Presenta Marga Presas.

21.30: “Entre Orillas en el Puerto”. Lectura a cargo de ganadores del concurso literario “Entre Orillas”, con Lucía Schvartzman, Atahualpa Puchulu, Marcelo Barzán y Azul Mussi. Trasnoche de micrófono abierto y cierre musical a cargo de Atahualpa Puchulu. En el Paseo de los Pescadores.

Domingo 3

10 hs: Taller “El río sabe y por mi boca habla”, de Marianela Saavedra, en el Paseo de los Pescadores.

17 hs: “El Abrazo Nuestro”, con Leandro Coletti, Alicia Casanova, Nora Zorzoli y Hugo Barreto. En la carpa.

18 hs: Espacio EDUNER presenta “Clásicas y Modernas”, encuentro con las escritoras entrerrianas Emma de Cartosio, Ana Teresa Fabani, Emma Barrandeguy y otras. En el Auditorio del Rectorado de UNER.

19 hs: presentación del libro “El asombro de los días”, de Carla Olivera; presenta Pamela Debattista, ganadora del Premio Fray Mocho (carpa).

20 hs: cierre a cargo de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, frente al Colegio del Uruguay.