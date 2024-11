Reconocieron a Milagros Pereyra por su Campeonato Mundial de Bochas

“Es muy importante no sólo para mí, sino para el deporte de las bochas, porque siempre me resulta un placer representar a la ciudad, a la provincia de Entre Ríos y ni que hablar al país, que es una de las cosas más lindas que le pueden pasar a un deportista”, expresó con gratitud Milagros Pereyra, durante el reconocimiento que la Municipalidad le realizó el último viernes.

La ceremonia tuvo lugar en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, con la presencia del intendente José Lauritto, quien lo hizo acompañado de la titular del HCD, Rossana Sosa Zitto; el jefe de Gabinete, Ezequiel Valdunciel; el secretario de Gobierno, Oscar Noir, y los concejales de los distintos bloques con representación en el cuerpo deliberativo. Alumnos de tercer grado de la Escuela Nro. 118 “La Capitana” María Remedios del Valle”, que realizaban una ocasional visita de estudios en el municipio, dieron emotivo marco a la reunión.

Recientemente, Milagros Pereyra se consagró en Turquía campeona mundial individual de punto raffa volo, una de las modalidades de la competencia internacional de bochas, para cerrar un año extraordinario que incluyó -además- los máximos títulos a nivel provincial y nacional.

“De muy chiquita soñaba con jugar a las bochas cuando veía a mi mamá como técnica de la selección” porque “vengo de una familia bochófila. Mis abuelos, mis tíos, mi mamá y mis primos jugamos todos a las bochas”, contó durante el acto.

Al recordar sus inicios en la disciplina, comentó que “mi primer provincial lo jugué de casualidad, porque faltaba una de las compañeras. Estaba estudiando y mi mamá me llamó de Buenos Aires pidiéndome que venga a jugar y desde entonces he participado de los campeonatos provinciales y argentinos. Y en la selección, por primera vez, en el 2016, que me abrió la posibilidad para jugar torneos importantes y conocer países como China, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Francia y, ahora, Turquía”.

También tuvo emocionadas palabras de reconocimiento para el Club Sarmiento, donde se formó en la práctica de las bochas, junto a su familia.

A los jóvenes les dejó el mensaje del valor del deporte. “Las bochas son una práctica deportiva muy sana, por lo que los espero en el club” y añadió: “No es fácil, el camino es largo, hay que hacer mucho esfuerzo, dejar cosas de lado; pero se puede y los sueños, si se trabaja, se cumplen”.

Presencia de estudiantes

El intendente Lauritto y la presidenta del HCD, Rossana Sosa Zitto, manifestaron el agradecimiento de la comunidad uruguayense a la campeona mundial y le obsequiaron recordatorios.

Por su parte, los chicos de la Escuela Nro. 118, acompañados por las docentes Natalia Pérez, Alejandra Almada y Cynthia Cieri, le hicieron entrega de la bandera de Concepción del Uruguay.