Reclamos de los vecinos de Villa Las Lomas Norte

Este martes, recibimos en la Redacción de 03442 un reclamo de los vecinos del Barrio 90 Viviendas, ubicado en zona de Villa Las Lomas Norte, próximo a la Escuela Groetti.

Cansados de reclamar, decidieron acudir a los medios, para ver si de una vez por todas, alguna autoridad interviene y soluciona los problemas que de un tiempo a esta parte los vienen aquejando.

“Tenemos la mayoría de las luminarias quemadas, las calles son un desastre y hay pastizales que nadie se digna a cortar. Hemos llamado y reclamado, pero no vienen. Necesitamos se nos de soluciones y no se nos deje abandonados. Esto no solo es cuestión de estética del barrio, es también cuestión de seguridad y salud”, dojo la vecina que llegó con su presentación.

Es de esperar que los responsables vean lo que sucede y traten de brindar soluciones, aunque sea de manera paulatina, pero que los vecinos sientan que sus necesidades son atendidas.