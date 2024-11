Prorroga de prisión preventiva para acusado de venta de estupefacientes

Se desarrolló este jueves en el Salón de Audiencias de la OGA de Concepción del Uruguay, una audiencia presidida por el juez de Garantías Dr. Gustavo Ariel Diaz, a solicitud del Agente Fiscal Dr. Eduardo Santo, a fin de tratar la prórroga de la prisión preventiva de Sergio Matías González, acusado de comercialización de estupefacientes.

El acusado no estuvo presente en Sala, concurriendo su defensor particular, el doctor Ernesto Figun, por lo que el imputado se mantuvo conectado de manera virtual desde UP 7.

Concedida la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, se refirió a la situación de la causa y solicitó la prórroga de la prisión preventiva, destacando que estarían por presentar un acuerdo de juicio abreviado y si no, en su defecto, se solicitará la remisión de la causa a juicio, informando que el acuerdo sería de condena de cumplimiento efectivo.

A su turno, el defensor particular no se opuso a la pretensión de la Fiscalía, solicitando por su parte la posibilidad de traslado hacia la Unidad Penal N° 4.

Oídas las partes, el magistrado dispuso hacer lugar y prorrogó la prisión preventiva de González, en orden a los delitos de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor” -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, por el plazo de 90 días, señalando en su fallo que este habrá de continuar alojado en la Unidad Penal N° 7 de la ciudad de Gualeguay.

Nota 03442