Podios de dos uruguayenses en Nacional de pesas

Culmina hoy el Nacional de pesas que comenzó a disputarse el pasado lunes 25 en las categorías sub 15 sub 17, sub 20 y mayores con presencia de las uruguayenses Morena Saldivia Rossi en sub 17 y Luciana Chiappella sub 20. El torneo se lleva a cabo en San Carlos de Bariloche y reúne a lo mejor del levantamiento de pesas del país, contó con la participación de 234 pesistas que llegaron hasta la provincia de Río Negro para competir en las diferentes categorías que tuvo el certamen argentino, con el cual se cerró el año competitivo

Morena es el primer nacional que disputa mientras que Luciana lleva 4 años consecutivos logrando podio nacional, esta vez en el segundo puesto. Recordemos que Chiapella, en el primer año que compitió, consiguió la medalla de oro en categoría sub 17 hace 3 años. Por su parte, Morena logró también podio en tercer lugar.

Ambas atletas representan a la provincia mediante el gimnasio Zeta Team.