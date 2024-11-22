MARTA BEATRIZ MONETTA vda. de FIGUEREDO, Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024, SUS HIJOS: PABLO Y GRACIELA, SUS NIETOS.ANA, CELESTE,AILEN Y TIARA, SU CONSUEGRA: MARTA, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON CREMADOS EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LAS 11,30 HS.CASA DE DUELO ARROYO MOLINO.
SE RUEGA NO ENVIAR OFRENDAS FLORALES, SU IMPORTE DONARLO A COOPERADORA DEL HOSPITAL J.J. URQUIZA.
SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE. TEL 03442-440263.-