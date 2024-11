Lo que fue y lo que viene para el vóley Tricolor

El pasado fin de semana hubo actividad tanto en Sub 14 y Sub 18 masculino como en mayores femenino por la Liga de AVG. Este sábado y domingo culmina la temporada para las sub 14 femenina, sub 16 femenina y masculina y reserva masculina.

La temporada competitiva 2024 de la Liga de Voley de Gualeguaychú va llegando a su punto de culminación, con la disputa de las finales en cada categoría. Un año extenuante por la buena cantidad y calidad de competencia para los equipos participantes, esta temporada ya tiene a sus primeros ganadores y tiene por delante otros tres fines de semana cargados de definiciones.

El pasado sábado se jugó en cancha del Club Pescadores de Gualeguaychú, el Super 4 final en categoría sub 14 masculino. Allí los chicos de Rivadavia tuvieron una muy buena actuación que les permitió ser los Subcampeones de la categoría, tras vencer en semis a el equipo B del local por tres sets a cero y cayendo en la final ante el “B” del mismo Club por idéntico marcador global. La derrota en la final no impidió que los tricolores festejen ruidosamente este subcampeonato por la buena temporada que tuvieron este 2024.

Resumen de la jornada del sábado en sub 14 masculino:

Semi 1: Pescadores “A” (3) – (0) Independiente [25-15 / 25-10 / 25-09]

Semi 2: Rivadavia (3) – (0) Pescadores “B” [25-11 / 25-13 / 25-12]

3º y 4º Puesto: Independiente (1) – (2) Pescadores “B” [23-25 / 29-27 / 14-16]

Final: Pescadores “A” (3) – (0) Rivadavia [25-21 / 26-24 / 25-10]

Posiciones finales Sub 14 masculino:

Campeón: Club Pescadores “A”

Subcampeón: Club Rivadavia

3º lugar: Club Pescadores “A”

4º lugar: Club Independiente

Tras la final se procedió a la premiación de los equipos y a los jugadores destacados. Del lado de Rivadavia obtuvieron su reconocimiento los jugadores Juan Bautista Arcusin (mejor armador) e Ignacio Montañana (mejor receptor).

El domingo era el turno la categoría sub 18 masculina, en donde el representativo del Club Rivadavia también logró destacarse al finalizar la competencia como subcampeón de la Temporada. En cancha del Club Independiente el Tricolor iniciaba la jornada con una victoria por 3 sets a 0 ante Sociedad Sportiva de Gualeguay, mientras que en la final el encuentro ante el equipo “A” del local se dio en favor del equipo “Rojo” en sets corridos. De todas maneras, gran torneo para los chicos del sub 18 teniendo en cuenta que son jugadores del sub 14 y sub 16 que han logrado un gran desempeño en la temporada y con un futuro prometedor para el año que viene.

Resumen de la jornada del sábado en sub 18 masculino, en cancha de Independiente:

Semi 1: Independiente “A” (3) – (0) Independiente “B”

Semi 2: Rivadavia (3) – (0) Sociedad Sportiva [25-15 / 26-24 / 25-21]

3º y 4º Puesto: Independiente “B” (1) – (2) Sociedad Sportiva

Final: Independiente “A” (3) – (0) Rivadavia [25-22 / 26-14 / 25-18]

Posiciones finales Sub 18 masculino:

Campeón: Club Independiente “A”

Subcampeón: Club Rivadavia

3º lugar: Club Sociedad Sportiva

4º lugar: Club Independiente “B”

Tras la premiación a los equipos que accedieron al podio de la competencia, se hicieron entrega las menciones a los jugadores destacados en cada puesto en la temporada. Allí fueron reconocidos los jugadores de Rivadavia: Santino Rodriguez y Ezequiel Figueroa, los que se destacaron como mejor receptor y mejor bloqueo respectivamente.

Continuando con el domingo, las que cerraron la jornada fueron las chicas de 1º división quienes recibían en el Miguel Gregori a Central Larroque por una de las semi finales de la Copa de Oro. No pudo ser esta vez para las Tricolores de meterse nuevamente en la final del certamen, ya que cayó ajustadamente en definición via tie-break. Este resultado deja a Rivadavia a la espera de la segunda semifinal entre Racing y Zaninetti, para enfrentar al perdedor de ese cruce y definir el tercer y cuarto puesto de la temporada.

Resumen del partido del domingo

Club Rivadavia (2) – (3) Club Central Larroque

(15/25 – 25/14 – 23/25 – 25/17 – 13/15)

Lo que viene

Para este fin de semana está prevista nuevamente una doble jornada de definiciones en las distintas categorías tanto femenina como masculinas. En Sub 14 femenina el Super 4 de Copa de Oro se llevará adelante en cancha del Club Racing de Gualeguaychú, allí Rivadavia tendrá como rival en semifinales a Independiente mientras que por la otra llave el local Racing se medirá ante Central Larroque.

La programación para este sábado en Sub 14 femenina en Copa de Oro, es la siguiente:

12 hs: Racing Club vs Central Larroque

14 hs: Rivadavia vs Independiente

16 hs: 3º y 4º puesto

17 hs: Final

También el sábado pero en Sub 16 masculino, el super 4 se llevará adelante en cancha de Independiente. Rivadavia tendrá como rival en semifinal al equipo “B” de Independiente mientras que la otra llave será entre Independiente “A” y Pescadores.

El programa es el siguiente:

14.00 hs: Independiente “A” – Pescadores

15.30 hs: Rivadavia – (0) Independiente “B”

17.00 hs: 3º y 4º Puesto

18.00 hs: Final

El domingo habrá definiciones también en categoría Reserva masculina, allí el representante de Rivadavia definirá la temporada 2024 en cancha de Pescadores. El conjunto uruguayense enfrentará en semifinal al equipo “B” de Independiente mientras que por la otra llave jugarán Sirio Libanés y el local Pescadores.

El programa de partidos para el domingo en cancha de Pescadores, por las finales de Reserva masculina es la siguiente:

10.00 hs: Club Pescadores vs Club Sirio Libanés

11.30 hs: Club Rivadavia vs Club Independiente “B”

13.00 hs: 3º y 4º puesto

14.00 hs: Final

El cierre de este extenuante fin de semana de competencia estará a cargo de la sub 16 femenina, en donde Rivadavia participará del Super 4 por Copa de Oro junto a Racing, Independiente «A» y Central Larroque. La jornada comenzará a las 14 hs y el programa de partidos será el siguiente:

Domingo Copa de Oro Sub 16 femenino, cancha de Racing:

14 hs: Racing Club vs Rivadavia

16 hs: Central Larroque vs Independiente “A”

18 hs: 3º y 4º puesto

19 hs: Final