Juegos en el vóley de Rivadavia

El pasado fin de semana hubo actividad en sub 14 masculino, en sub 18 femenino y en Reserva masculina. Este sábado se juega en sub 16 femenino y masculino en Gualeguay y Gualeguaychú respectivamente. El pasado sábado en cancha del Club Rivadavia se jugaron los encuentros correspondientes a la tercera fecha del calendario de AVG en categoría Sub 14 masculino. Allí el local recibía la visita del Club Pescadores (con sus equipos A y B) y de Independiente, ambos de Gualeguaychú. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: PESCADORES B (0) – (2) RIVADAVÍA (15-25 / 17-25)

INDEPENDIENTE (0) vs (2)PESCADORES A (12-25 / 17-25)

RIVADAVÍA (2) – (0) INDEPENDIENTE (25-10 / 25-14)

PESCADORES A (2) – (0) PESCADORES B (25-21 / 25-14)

PESCADORES B (1) vs (2) INDEPENDIENTE (26-24 / 15-25 / 13-15)

RIVADAVÍA (0) – (2) PESCADORES A (25-22 / 25-20) El domingo las primeras en competir fueron las chicas del Sub 18, quienes viajaron a Urdinarrain para disputar el Play off que iba a delinear la clasificación para las Copas Oro, Plata y Bronce. El elenco Tricolor no tuvo una buena jornada, ya que cayó ante Gimnasia y Dock Sud de Gualeguaychú en definición Tie-break, lo que no permitió que las uruguayenses queden clasificadas para definir la Copa de Bronce. Pudo recuperarse ante Juventud Unida, ante quien se impuso por 2 sets a 0 para quedar clasificadas para jugar por el Bronce dentro de 15 días en cancha de Dock Sud. Rivadavia (1) – (2) Gimnasia -Gchú- Dock Sud (2) – (1) Rivadavia Rivadavia (2) – (0) Juventud Unida -Gchú- Cerrando la semana de competencia, la Reserva masculina disputó en cancha de Independiente la última fecha del calendario. Los resultados fueron los siguientes: INDEPENDIENTE A (0) – (2) INDEPENDIENTE B (13-25 21-25)

INDEPENDIENTE B (1) – (2) RIVADAVIA (12-25 25-20 23-25)

INDEPENDIENTE A (0) – (2) PESCADORES (20-25 20-25)

INDEPENDIENTE B (0) – (2) PESCADORES (17-25 24-26)

INDEPENDIENTE B (0) – (2) RIVADAVIA (16-25 12-25)

PESCADORES (2) – (0) RIVADAVIA (25-14 25-18)

Para este fin de semana la actividad la tendrán las categorías Sub 16 tanto femenina como masculina. Las chicas disputarán el play off clasificatorio a las Copas Oro-Plata y Bronce, comenzando el primer cruce definitorio ante el ganador del enfrentamiento entre Juventud Unida B y Gimnasia. Dependiendo del resultado de ese partido, será la suerte del Tricolor de seguir avanzando o no en la competencia. Esta jornada se desarrollará en el Estadio del CEF de la ciudad de Gualeguay.

Los chicos del sub 16 en cambio, recuperarán la fecha postergada el mes pasado debiendo enfrentar a los equipos A y B del Club Independiente de Gualeguaychú en su estadio. La jornada para los varones dará comienzo a las 13.30 hs con el inicio del triangular.