Jubilados volvieron a concentrar frente al PAMI

En el marco de una jornada de lucha nacional, una de las organizaciones nacionales convocantes, el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ), desarrolló una permanencia en la agencia de Pami Concepción del Uruguay en la que se continuó recibiendo el apoyo de gran parte de la población y se procedió al firmando del petitorio que luego fue entregado a las autoridades locales en horas del mediodía.

El contenido del petitorio nacional con miles de firmas en todo el país

El reclamo incluye el pedido de “restitución inmediata de todos los medicamentos al 100% que venían recibiendo los jubilados y pensionados, incluyendo los que se colocaron como ‘venta libre’; atención integral y completa de las necesidades de salud de los adultos mayores” y “restitución de la tarjeta Alimentaria, que no se entrega desde noviembre, a quienes la necesiten”. Además exigieron que no se vacíen o cierren “clínicas, sanatorios y hospitales que atienden por Pami; garantía de atención a los afiliados a Pami en lugares accesibles en todas las localidades y pueblos del país” y que no se corten las “prestaciones en grandes instituciones”. Más adelante, el petitorio solicita la “apertura de los libros del Pami y de las demás obras sociales donde hay cajas provinciales”, como también una urgente “auditoría bajo control de trabajadores y jubilados” y por el fin de la intervención del PAMI con una “dirección electa de trabajadores y jubilados”.

Repudio

En el orden nacional repudiamos la represión perpetrada una vez más en este caso por la policía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra las y los jubilados al punto de dejar a un compañero militante del PTJ hospitalizado.

Próxima convocatoria

El Plenario de Trabajadores Jubilados recordó que se reúnen todos los miércoles desde las 10 hs en el mástil de Plaza Ramírez