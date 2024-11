Información de Colón

José Luis Walser recibió al intendente de Durazno, Uruguay

Mantuvieron un encuentro en la Municipalidad para dialogar sobre iniciativas para implementar en conjunto entre Colón y la Ciudad uruguaya

El intendente de Colón José Luis Walser recibió el martes la visita de su par de Durazno, Uruguay, Lic. Carmelo Vidalín Aguirre con quien mantuvo una amena charla en la Municipalidad local.

Los mandatarios dialogaron acerca de turismo, gobierno y gestión como así también de la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas.

“Qué lindo que está Colón, hacía muchos años que no venía, es de esas ciudades que uno ama, y me he encontrado con un señor con mayúscula, con una juventud, unas ganas, una fuerza, tienen intendente para rato” sostuvo el intendente uruguayo luego de la entrevista con Walser.

Carmelo Vidalín dijo, además: “Vamos a hacer cosas juntas entre Durazno y Colón, ya se nos voló la imaginación, nos verán promoviendo el trabajo, la artesanía, el turismo, me voy feliz, vamos a hermanar nuestros pueblos”.

“En mi ciudad capital en Durazno, el monumento principal que nosotros tenemos es a Cristóbal Colón, entonces no son casualidades, hay muchas cosas para hacer juntos” subrayó el intendente de Durazno tras su paso por Colón.

Noviembre: Mes de los Derechos de la Niñez en Colón

Durante el mes de noviembre, la Municipalidad de Colón se compromete a promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, reafirmando su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria

Con motivo del Mes de los Derechos de la Niñez, la Dirección de Derechos de la Municipalidad de Colón y la ANAF organizan una serie de actividades destinadas a visibilizar, proteger y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa busca recordar la importancia de garantizar que cada niño y niña crezca en un entorno seguro, respetuoso y lleno de oportunidades.

Escuchar, proteger y actuar: los pilares de los derechos de la niñez

El municipio ha puesto de relieve la necesidad de proteger y escuchar las voces de niñas y niños como parte esencial de la construcción de un futuro con igualdad de oportunidades. El compromiso es asegurar que todos los derechos de la infancia, como el derecho a la educación, la salud, el juego y el desarrollo pleno, sean respetados en todas las esferas de la vida social.

Construyendo un futuro con derechos

“Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son esenciales para construir una sociedad justa e igualitaria. Este mes recordamos el compromiso de proteger, respetar y promover cada uno de estos derechos”, enfatizaron desde la Dirección de Derechos de Colón. Además, subrayaron la importancia de trabajar de manera conjunta entre la comunidad y las instituciones para garantizar que cada niño y niña viva en un ambiente seguro, lleno de amor y respeto.

La Municipalidad de Colón invita a toda la comunidad a sumarse a las actividades y a reflexionar sobre la importancia de los derechos de la niñez, reconociendo que su protección es la base para un futuro mejor.