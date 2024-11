Inauguraron la muestra “Ana Frank, una historia vigente”

En la sede uruguayense del Centro Social Israelita Argentino, desde este lunes se desarrolla la exposición “Ana Frank, una historia vigente”, que por segunda vez llegó a Concepción del Uruguay, tras haberse montado en 2019. Se trata de una actividad organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, el Centro Ana Frank y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) a nivel provincial, con colaboración del Centro Social Israelita Argentino local. Allí se puede visitar hasta este viernes.

La apertura de la muestra se realizó este martes, con la presencia del intendente, José Lauritto; la presidenta del Concejo Deliberante, Rossana Sosa Zitto; el director de Derechos Humanos, Darío Baron; el presidente local del Centro Social Israelita, Eduardo Banchik; el coordinador de Derechos Humanos de Paraná, Daniel Paduán; la secretaria general de AGMER Uruguay, Lía Fimpel; y el secretario de Derechos Humanos y de Cultura de AGMER, Claudio Puntel, junto a demás autoridades y público en general.

El Intendente manifestó la importancia de esta actividad para recordar a “aquellos que por ser libres fueron condenados al silencio… Celebro estos espacios y agradezco a todos los que están presentes aquí, y sepan que este acompañamiento tiene que ver con un área con la cual nosotros decimos que se trata de compromiso, poner el cuerpo y estar”, en referencia a la Dirección de Derechos Humanos. En tal sentido, “Esto debe ser un paso más de los que queremos dar”, agregó.

El legado de Ana Frank

Al dar la bienvenida, Banchik se refirió a la figura de Ana Frank como “un símbolo universal de los errores y horrores del Holocausto, de la Shoá; y un recordatorio poderoso de la crueldad, de la persecución y de la intolerancia”.

“El Diario de Ana Frank” entre 1942 y 1944, cuando vivía escondida del nazismo con su familia en Ámsterdam. A través de esta obra, “Ana dejó un testimonio íntimo, crudo y profundamente humano de una de las épocas más oscuras de la historia. Su historia es la de una niña que, a pesar de la guerra, la opresión y el miedo constante, se aferró a sus sueños, a su esperanza y a su humanidad. El Diario de Ana Frank no es sólo un registro de hechos, sino un relato profundamente personal que nos permite adentrarnos en los pensamientos y emociones de una adolescente que, a pesar de las circunstancias, seguía siendo una niña con aspiraciones, deseos y preguntas sobre el mundo y su lugar en él”.

Su mensaje es “una advertencia ineludible, su historia no es sólo la de una niña, sino la de 6 millones de judíos asesinados en la Shoá y de todas las personas que fueron perseguidas en el régimen nazi… Ella representa la voz de aquellos cuyas vidas fueron cruelmente truncadas por la intolerancia y el odio. Hablar de Ana Frank hoy es recordar no sólo su historia, sino la posibilidad que tenemos de asegurarnos que estos horrores no se repitan”.

La muestra

El Director de Derechos Humanos destacó la importancia de haber contado con “un grupo de capacitadores de excelencia”, quienes instruyeron a “los chicos que vinieron para desempeñarse como guías voluntarios, con la particularidad de que se inscribieron chicos de Colón, Gualeguaychú y Basavilbaso”, además de nuestra ciudad.

Además, subrayó que “la característica de la muestra esta vez es que no sólo está el legado de Ana Frank, sino también la parte que corresponde de la dictadura a la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos en Argentina”, detalló Baron. Asimismo, fue incluido un tramo de la muestra “Historias Nuestras”, organizada por la Dirección de Derechos Humanos, que vincula con la historia de las nietas, de las causas judiciales y el mapa donde fueron desaparecidos los convecinos uruguayenses.

La muestra permite comparar el Holocausto con el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina. “Lo que ocurrió con el nazismo tuvo su paralelismo en muchos lugares, en Argentina tuvimos los 30 mil desaparecidos y tenemos aquí, en la muestra, a los convecinos que han sido víctimas del Terrorismo de Estado. Si miramos la muestra, vamos a ver muchas cosas en común entre cómo se desató el horror en aquel tiempo y en este tiempo más cercano”, agregó el Director de Derechos Humanos.