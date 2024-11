Entre Ríos presente en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2024

Con una delegación de 360 personas, Entre Ríos compite en los Juegos Evita en Mar del Plata desde este lunes y hasta el sábado 9 de noviembre. La provincia participa en 36 disciplinas de deportes juveniles y adaptados, destacando el compromiso estatal con el desarrollo deportivo.

En la jornada del domingo último, los colectivos con la delegación entrerriana partieron de distintos puntos de la provincia rumbo a Mar del Plata para participar de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2024.

Este evento es la principal competencia deportiva de Argentina, reuniendo alrededor de 8.000 niños y jóvenes de todo el país en las categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18 (deporte adaptado) en un programa que incluye 36 disciplinas en múltiples escenarios de la ciudad y acto inaugural en el estadio Polideportivo Islas Malvinas.

La participación de Entre Ríos en los Juegos Evita es fruto de un año de preparación y competencia, en el que más de 25.000 deportistas participaron en los Juegos Deportivos Entrerrianos 2024, movilizando a jóvenes y adultos mayores de toda la provincia e involucrando una inversión de 454 millones de pesos.

Para esta etapa final en Mar del Plata, el Estado provincial destinó 52 millones en transporte y 136 millones en alojamiento y alimentación, apoyando el deporte provincial en este evento nacional de gran envergadura.

Competencias y escenarios de juego

Entre Ríos compite en deportes adaptados en siete disciplinas: atletismo, básquetbol 3×3, boccia, goalball, natación, tenis de mesa y vóleibol sentado. En la categoría juvenil, la delegación participa en diversas disciplinas, entre ellas atletismo, bádminton, básquet 3×3, boxeo, ciclismo, gimnasia, hockey 7, judo, natación, rugby 7 masculino, skate, taekwondo, tenis, tiro y vóleibol.

Los escenarios principales para las competencias son el Polideportivo Islas Malvinas y el complejo del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), donde se desarrollarán el atletismo y la natación, respectivamente. Además, deportes urbanos como skate y BMX Freestyle se realizan en el Skatepark, mientras que las playas de Mar del Plata reciben las competencias de vóleibol y handball de playa. Los deportes adaptados, incluidos básquet en silla de ruedas, boccia y goalball, tienen su espacio en el Polideportivo Libertad y el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas.

Otras sedes destacadas incluyen el Centro de Desarrollo de Talentos de Voley (Cedetalvo) y Santa Cecilia para el vóleibol convencional, la cancha de hockey sobre césped municipal para el hockey 7, y la Villa Marista para el rugby 7. El tenis se juega en el Edison Lawn Tenis y el Club Banco Provincia. Asimismo, el complejo de Punta Mogotes recibe las pruebas de ciclismo y canotaje, y el Centro de Educación Física Nº1 es sede de tenis de mesa, judo, lucha y esgrima.