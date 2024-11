El Talar venció a Rocamora en un partidazo

En el que quizá haya sido hasta acá uno de los mejores partidos de la Liga Femenina de Básquetbol, El Talar derrotó este miércoles a Tomás de Rocamora 67-65 en un tremendo juego que se disputó en el estadio Héctor Etchart de Ferro por el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Julieta Alé terminó siendo determinante para el elenco anfitrión porque metió seis libres en los tramos finales del juego cuando Rocamora hizo los méritos para llevarse el festejo. Cerró su planilla con 11 puntos, 12 rebotes y 1 asistencia.

Luciana Delabarba fue la mejor de la noche con una valoración total de 29 puntos, que incluyó 26 anotaciones, 7 tableros y 3 pases gol. En Las Rojas volvió a destacarse Antonella González con 20 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias mientras que Paula Santini aportó 17 unidades y bajó 4 rebotes.

Rocamora hizo otro muy buen juego, desde el primer cuarto en el que le mostró las uñas al rival dejándole en claro que iba a ser un juego parejo. Y de hecho lo fue porque los primeros 10 minutos se cerraron 16-15 y el primer tiempo quedó 31-29. Delabarba con 12 puntos y González con 11 fueron las destacadas hasta esa parte.

En el tercer cuarto no pudieron doblegarse más allá de una diferencia de 4 puntos (36-40) que obligó a Sebastián Silva a pedir minuto. Siguieron palo y palo hasta un cierre que dejó el tablero empatado 48-48.

Si el tercer cuarto fue bueno el último lo superó con creces. 1, 2 o 3 fue la diferencia máxima que logró uno u otro equipo. Cerca del final un triple de Martina Schunk puso las cosas 61-63, pero no estaba nada definido todavía. Apareció Alé con su eficacia en los libres, Antonella González anotó los suyos y el tablero volvió a arder (65-65).

Quedaban 24 segundos y la ofensiva de El Talar pareció ensuciarse pero Alé estaba dispuesta a ser un dolor de cabeza y fue hacia el aro hasta que sacó la falta. No falló y restaban 2 segundos. A la vuelta del tiempo muerto la ofensiva de Rocamora no dio frutos y finalmente no hubo suplementario.

En Rocamora debutó la base Lucía Juárez quien jugó 29 minutos y sumó 6 puntos producto de dos triples que anotó en el último cuarto. Además, tomó 3 rebotes.

Mauricio Galarza

Prensa – Rocamora

Fotos: Gentileza Prensa El Talar