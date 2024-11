El Mercado Municipal está solo y espera

El viejo armazón con entradas por tres calles transitadas y comerciales de la ciudad, otrora punto de encuentro de feriantes, quinteros de la zona, las pizzas de Don Garnier y «la espirituosa» para cortar la mañana, mientras Nicolita pasaba a controlar que todo estuviera en orden, sigue aguardando una definición que sume y lo recupere. El paso del tiempo y la modernidad lo dejaron en el abandono, de autoridades y de todos. El intendente habló de dos proyectos para su puesta en valor, uno de los cuales ya ingresó en el HCD.

Acaso más de una década atrás, el lugar resistió el embate de empresarios con pretensiones de convertirlo en un simulado casino, repleto de tragamonedas, luces de neón y consumo adictivo, acorde a los tiempos que, hoy, corren. Un grupo de vecinos inició una férrea defensa del lugar, evitando que se convierta en una sala de tragamonedas.

Antes de su cierre definitivo, el Mercado funcionó como espacio para artesanos y artistas, con encuentros de música y arte, pero los altos costos de mantenimiento y el escaso aporte de quienes comerciaban en su interior fue un inevitable camino a bajar las enormes cortinas metálicas.

Tras un largo período en silencio, arruinándose en el corazón mismo de la ciudad, con sus locales exteriores ocupados, camino a terminar en una cascara vacía, la anterior gestión de Oliva inicio una serie de arreglos, sobre todo en los techos que quedaron a medio terminar. Hoy, ese hermoso lugar sigue languideciendo a la espera de solución definitiva.

Por estos días, se conocieron declaraciones del intendente Lauritto sobre conversaciones que mantuvo con empresarios de Colón, aunque al parecer fueron eso solamente. Por otro lado, el propio intendente elevó una nota a la presidenta del HCD, Rossana Sossa Zitto, con fecha del pasado 8 de noviembre, “para tratamiento y consideración el Expediente N”: 1.132.798 de fecha 4 de Noviembre de 2024. Por el mencionado expediente se presenta un Proyecto, que nomina “Paseo del Mercado” referente a una posible inversión sobre el Mercado Municipal “3 de Febrero”, ubicado sobre Peatonal Rocamora, con entrada establecida sobre calle J.J. de Urquiza 77. Señala el presentante que su proyecto consiste en la construcción de un centro de compras, que concentre variados tipos de consumo en locales comerciales para compra – venta masiva de bienes y servicios, así como también facilitar ventas onlire desde Argentina y de productos provenientes de China. Ofrece una inversión de capital de US$ 1.680.000 para la puesta en valor con la reparación total de pisos, construcción, de sanitarios nuevos, colocación de un sistema de climatización central, cambios de cielorraso suspendido de PVC, paredes internas, determinación de locales que sean pasibles de su posterior locación”.

Lo presentado por los inversionistas proyecta:

“a) Reparación total de pisos, instalación de nueva carpeta de cemento y colocación de porcelanato, tránsito intenso.

b) Construcción de sanitarios para damas, caballeros, personas con capacidades diferentes y sanitarios-vestuarios para el personal de mantenimiento, seguridad, empleados, etc.

c) Climatización central por conductos, para climatizar sin causar impacto estético. Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada: Compatibles con la línea de controles: que permiten un manejo preciso del clima interior. Módulos Individuales y Combinables Frío Calor

d) Tableros eléctricos industriales, con gabinete con diversos componentes necesarios para el funcionamiento seguro y eficiente de una instalación eléctrica. Incluyen dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medición, señalización y distribución. Transformadores monofásicos ‘ y trifásicos.

e) Colocación de aproximadamente cuatrocientos artefactos leed, para iluminación general de un paseo de compras, gabinetes individuales, puestos comerciales, sanitarios, pasillos, marquesinas exteriores etc.

f) Instalación de un cielorraso suspendido de PVC para el cubrimiento de todas las cabreadas y del techo superior. Tiene buen aspecto estético. Son aislantes térmicos, eléctricos y acústicos. Son resistentes al fuego. Son resistentes al agua (no se pudren) y a distintos agentes químicos.

g) sistema de vigilancia; Con personal especializado y habilitado. Las cámaras de seguridad garantizan la optimización de los procesos de seguridad, facilitan el manejo de la información, detectan movimientos inoportunos: tempranamente y mejoran Ios tiempos de reacción ante las diferentes eventualidades”.

Respetar el patrimonio

El proyecto ya está en manos de la presidencia del HCD a la espera de ser tratado; lo cierto es que este lugar merece ser recuperado porque es parte de la rica historia de progreso de la ciudad, recuperado con respeto a ese legado, permitiendo que la identidad y la cultura se amalgamen con el negocio y no, como sucede en los tiempos que corren, que las ganancias y lo comercial se impongan, sometiendo trayectos históricos, tradiciones y, por sobre todo, pertenencia al lugar en el que se vive.

La ciudad cuenta con universidades, con una facultad de Arquitectura y otra de Ingeniería, con presencia del Colegio de Arquitectos y diversos grupos de vecinos y vecinas preocupados (y ocupados) por el presente y el futuro. Ellos también deberían ser, al menos, consultados sobre los proyectos y puestas en valor de diferentes sitios que son patrimonio de todos, convocar a concursos o proyectos que permitan la diversidad de ideas y miradas, para que no todo termine siendo esos bloques de cemento que se levantan por toda Concepción, alejados de las vecindades que los rodea, impersonales y grises.

Un repaso a su historia

El Mercado “3 de Febrero” fue inaugurado el 20 de enero de 1944, contando con 15 puestos instalados, 7 de venta de carne, 6 de frutas y verduras y 2 de facturas y fiambres.

El mercado, fue considerado un modelo ya que fue planificado y construido con todos los adelantos de la época y materiales de primera calidad, como se puede ver aún hoy. Ocupa media manzana de la zona céntrica de la ciudad con una superficie cubierta de 2.430m2. Se destaca en su planta un gran hall central de 41,70 x 18.45m., sobre el cual se hallaban distribuidos 45 puestos para la exposición y venta de carnes, frutas, verduras, aves, pescados, huevos, etc.

La superficie, disposición y ubicación de los mismos se habían tratado en forma especial y conforme a su destino, contando cada uno con los elementos necesarios para facilitar el trabajo, movimiento y exhibición.

Para la higiene y limpieza de los puestos se habían instalado desagües de pisos y se habían revestido la totalidad de las paredes con mosaicos graníticos. Sobre el mismo hall central estaban situadas las cámaras frías para diferentes productos naturales. Contaba también el mercado con locales para administración, depósito de útiles y con servicios sanitarios para hombres y mujeres. Los tres frentes del edificio están revestidos totalmente en mármol travertino hasta una altura de 4.20 m. sobre el nivel de las veredas. En las entradas (3, una sobre calle Urquiza, otra sobre Leguizamón y la restante sobre Rocamora) y vidrieras se colocaron cortinas metálicas a mallas (datos históricos de Virginia Civetta y Carlos Ratto).

Por Gerardo Iglesias (Pipo)