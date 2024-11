Déficit previsional: «las municipalidades también deberán entender que empezó una etapa distinta»

El gobernador Frigerio anunció el 14 de noviembre que «a partir del primero de enero de 2025 se terminan para siempre los contratos basura en el Estado provincial. Los mal llamados ‘contratos de obra’ pasan a partir del primero de enero del próximo año a cumplir con los requisitos de la ley. Es decir, pasan a tributar a la Caja de Jubilaciones de nuestra provincia». El anuncio tuvo amplio respaldo de las asociaciones gremiales y de todo el arco político y se refiere exclusivamente a la administración central.

Respecto de los organismos descentralizados, como la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) con una larga tradición en la contratación de monotributistas, Bagnat dijo que «existe la definición del gobierno entrerriano de avanzar» y aclaró que «en organismos descentralizados hace falta la decisión en otros niveles políticos, pero está la decisión de avanzar también en el blanqueo de toda la vinculación del gobierno entrerriano con todos los organismos para eliminar todos los contratos basura».

Precisó que «yo, como presidente de un organismo autárquico tengo que hacer la correspondiente resolución adhiriendo cuando salga el decreto, para que todos nos pongamos a tono». Consideró que «es una buena medida que también busca concentrar las altas y las bajas, no para manejarlas, sino porque las altas tienen (que tener) la contrapartida» y destacó «la muy buena idea de que a partir de ahora se hagan por concurso y que ingresar al Estado sea realmente un criterio de idoneidad y de compromiso, y de asistir al puesto de trabajo y dar un servicio a la comunidad, que es para la que la gente paga el impuesto».

Abundó que «las dos medidas van de la mano, que es dejar esa descentralización a veces desorganizada por la que uno se termina enterando de tres o cuatro años después que hay gente en planta permanente, teniendo (el responsable del área) la facultad para hacerlo sin cruzar ningún límite de legalidad. Y por otro lado, de una manera más eficiente esperar a que se generen las vacantes y que se convoque a cubrir por concurso público, creo que es lo que corresponde».

Respecto de si existían en la Caja de Jubilaciones empleados en negro, respondió que «nosotros fuimos pioneros. Por eso el 1 de marzo hicimos el día institucional donde anunciamos la carrera administrativa, el organigrama nuevo, devolvimos todos los cargos que nos sobraban».

Empezó una etapa diferente

Acerca de cómo se va a trabajar la cuestión con los municipios, debido a que estas modalidades «basura» como le llamó el gobernador a los contratos de obra están muy presentes allí, Bagnat advirtió que «hay municipios que lo tienen como una forma de dar trabajo y hay modalidades de subsidios y con alguna contraprestación. Son muchas las situaciones».

Agregó que «creo que con cada municipio hay que sentarse, nosotros estamos en eso, y que todos entiendan que empezó una etapa distinta de la administración pública, de la política, en la que hay cosas que hay que emprolijar, hay que hacer de otra manera». Remarcó que «el camino es darle más seguridad al trabajador, más garantías, salir de lo precario y hacerlo más eficiente. Como todo cambio no es inmediato, lleva tiempo, e iremos acompañando el cambio», aseguró.

Expresó que «yo soy un impulsor de recaudar y de que las cosas se hagan en blanco y de que no se paguen ítems en negro, ni bonos, ni nada, porque todo eso después genera déficit puro y no genera ningún reintegro. Así que cuando todos vayan viendo que es por el beneficio del trabajador, de que va a tener una buena obra social, de que se va a jubilar, supongo que todo irá tomando la dimensión que tiene que tomar», remarcó. «El Estado tiende a achicarse, hay puestos de trabajo que ya no se reemplazan, la tecnología ha reemplazado mucho y esos son los desafíos que tenemos también», advirtió.

Respecto de cuánto podría impactar en la recaudación previsional una vez que el gobierno elimine toda la contratación en negro, estimó que son aproximadamente mil contratos en la administración central, «estamos hablando de 6.000 millones de pesos al año, hay que hacer el 38% de eso. Pero más allá de eso, puntual, hay que ver qué dimensión toma una vez que se ejecute, si se achican, si se aumentan los montos, si se respetan todos, porque al dejar de ser contrato de obra, el otro tipo de contratación exige la presencialidad. Y hay muchas prácticas que se van a ir alternando, pero estamos en esa línea», argumentó.

Comentó también que «estamos tratando de gestionar un convenio con Enersa, con Bersa y con Sidecreer que son tres sectores en los cuales tenemos todos los jubilados y no tenemos ninguno aportante, de cuando se hicieron en su momento las transferencias de las empresas y estamos hoy con planteles de esas empresas renovados, con gente joven, de buenos sueldos, con un buen horizonte previsional y estamos tratando de que se desafilien de lo nacional y que se puedan afiliar a lo provincial y conseguir esos aportantes».

Explicó que «son todas medidas que ayudan a ir alivianando, a ir suavizando el desgaste normal del sistema, que se va a ir dando y que nos estamos adelantando unos cuantos años para que no vuelva a pasar lo que nosotros encontramos». Detalló que «en el sistema bancario tenemos 1.150 jubilados y 49 aportantes. Todos los jubilados del sistema bancario, pero prácticamente ningún empleado bancario realiza aportes al sistema provincial».

Agregó que «eso ocurre también en empresas estatales como Enersa. Hay aproximadamente 1.500 trabajadores que actualmente realizan su aporte personal a la ANSES y el aporte patronal a la AFIP. Esto representa una cantidad significativa de dinero cada mes. Sin embargo, podrían acceder a mejores condiciones si estuvieran bajo el sistema provincial, lo que, a largo plazo, sería una fuente importante de ingresos para la provincia».

Advirtió sobre las dificultades de estimar cuál podría ser el impacto de blanquear el universo de empleados contratados en negro en las municipalidades. Remarcó que en la provincia