Defensa Sur: Vecinos se quejan por el abandono de un terreno baldío

“Parece que ni el dueño del terreno, ni el municipio, tienen intenciones de limpiar este terreno. Todo hace pensar que temen dañar un nuevo ecosistema que se formó hace mucho tiempo con su propia fauna y vegetación”, dijo un vecino de la Defensa Sur, molesto ante la falta de respuestas a los reclamos.

El problema viene desde hace largo tiempo en Defensa Sur entre Moreno y 3 de Febrero, donde hay hermosos y cuidados edificios, pero entre ellos está un terreno particular a cuyo dueño parecería importarle muy poco el cuidado del mismo.

Los pastizales y árboles siguen creciendo, generando también la proliferación de insectos y alimañas.

“Los reclamos al municipio ya son interminables, pero nadie viene a solucionar el problema. El terreno es particular y las autoridades bien podrían multarlo y limpiarlo, al igual que la parte de la vereda. Es lamentable que no se atienda al reclamo. Si este señor no limpia, para algo están los responsables del Área competente de la Municipalidad”, dijo indignada una señora que vive en uno de los departamentos.

¿Será posible que el propietario sea obligado a limpiar o en caso contrario, que el municipio haga lo suyo y después actúe en consecuencia para que el responsable comprenda lo que debe hacer?

Es de esperar que así sea y que todos entiendan que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás.