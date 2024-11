Con una jornada con gobiernos locales y referentes de Unicef, la provincia trabaja en políticas para la niñez entrerriana

Se llevó adelante en la ciudad de Concordia un encuentro de gobiernos participantes del programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), donde se repasaron buenas prácticas municipales destinadas a este sector poblacional con distintos paneles.

Del encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Concordia, participó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, quien, junto al intendente local Francisco Azcué, dio la bienvenida a los actores sociales y políticos que se dieron cita en la jornada.

También fueron parte referentes e integrantes de las Unidades Ejecutoras MUNA de los municipios de Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Villaguay. También participaron referentes de otros municipios de la provincia como Federación, Federal, Colón y San José de Feliciano.

Sobre la propuesta MUNA, la titular de la cartera de Desarrollo Humano aseguró: «Celebro que este encuentro se centre en el trabajo que Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) viene realizando junto a los municipios, abordando diversas problemáticas con un enfoque en la niñez, para llevar a cabo políticas destinadas a este sector de la población es necesario establecer prioridades y articular esfuerzos con todos los actores intervinientes».

Durante la jornada, además, la ministra Berisso, junto la titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, Clarisa Sack, presentó las principales líneas de gestión, políticas, programas y dispositivos provinciales en marcha. Acerca del trabajo integral en materia de niñez, Verónica Berisso indicó: «Debemos tener la verdad y la información sobre la mesa, creo que eso es sumamente importante. Un problema que no se conoce, que no se dimensiona, no se puede resolver. Creo que esa es la estrategia. Desde el gobierno provincial estamos trabajando en obtener estadísticas, en tener un sistema más ordenado que aborde la niñez de manera multidimensional, pero con enfoque en la alimentación y familia».

Por otro lado, Fernanda Potenza de Unicef sostuvo: «Durante el encuentro intercambiamos lineamientos, herramientas y buenas prácticas que los municipios entrerrianos vienen desarrollando en materia de primera infancia, promoción de derechos para la niñez y adolescencia con discapacidad y entornos saludables».

Los objetivos principales de la jornada consistieron en promover el intercambio entre municipios; presentar buenas prácticas en algunos de los temas abordados en los Planes de Acción MUNA; impulsar instancias de reflexión sobre el primer año de ejecución de los Planes de Acción Municipales y los desafíos del escenario actual para la gestión de políticas municipales para las infancias; y fortalecer la Red Local MUNA en la provincia de Entre Ríos como una comunidad de práctica sostenida.