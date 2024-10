Rubén Magnano capacitó sobre liderazgo deportivo

El profesor Rubén Magnano, quien como entrenador llevó a la Selección Argentina de Básquet a ganar el oro olímpico en Atenas 2004, encabezó este viernes la jornada sobre “Capacitación en Liderazgo”, en el Auditorio “Carlos María Scelzi”. Fue organizada por la Municipalidad, en el marco del Programa Integral de Capacitaciones Deportivas 2024.

Quien fuera cabeza de la Generación Dorada brindó la charla denominada “El oro olímpico, una consecuencia”, mostrando cómo la combinación de liderazgo visionario, planificación estratégica y trabajo en equipo, permitió que la Selección alcanzara dicha presea en básquet.

Ante una sala llena, la actividad estuvo encabezada por el intendente, José Lauritto, con la presencia del basquetbolista uruguayense Leandro “Torito” Palladino; y Carlos Álvarez, quien fuera presidente de la Federación Entrerriana de Básquet por casi 23 años, miembro durante 20 años de la Confederación Argentina de Básquet, integrante durante 8 años de la Federación Internacional Regional América y por 4 años en la Federación Internacional, con sede en Suiza.

El club, célula del desarrollo deportivo

Durante su exposición, Magnano destacó la existencia de “una célula que fue determinante en la conquista del oro olímpico, esa célula tiene que ver con el club. En nuestro país y nuestro deporte, afortunadamente esta célula se desarrolla sin barreras, como Quijotes que tienen el coraje y la valentía de abrir la puerta para que nuestros niños puedan practicar el deporte”.

Situó al club como parte del ADN de los argentinos y convocó a “entender que esta institución es vital en el día a día nuestro”.

Neurociencia y liderazgo

Magnano estuvo acompañado por el Coach Prof. Fabricio Martínez, especialista en Neurociencias, quien brindó la charla “Cómo funciona el cerebro de un líder”. Esta charla permitió comprender cómo el cerebro influye en el liderazgo y cómo los líderes pueden aplicar estos principios para optimizar su rendimiento y el trabajo en equipo.

La Municipalidad homenajeó a Rubén Magnano

Durante su estadía en Concepción del Uruguay para encabezar una jornada sobre “Capacitación en Liderazgo”, Rubén Magnano fue homenajeado por la Municipalidad mediante una sentida ceremonia realizada en el salón del Concejo Deliberante, encabezada por el intendente, José Lauritto. Estuvo acompañado por el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; el uruguayense de reconocida trayectoria como basquetbolista Leandro “Torito” Palladino; y el chajariense Carlos Álvarez, también de trayectoria en entidades de básquet de la provincia, el país y el exterior. Asimismo, participaron el diputado Yari Seyler y el concejal Juan Martín Garay. Tanto Palladino como Álvarez también tuvieron su reconocimiento.

Variados representantes de la vida basquetbolística fueron parte de este reconocimiento a quien llevó a la selección argentina a lograr el oro olímpico en Argentina 2004, mérito alcanzado “luego de que Argentina estuviera 52 años sin medallas doradas”, expresó Lauritto. “Aquí está el conductor del oro olímpico, él condujo al oro olímpico que fue una gloria para Argentina, y hoy lo tenemos en nuestra ciudad, por eso lo primero que debemos hacer es decir gracias. El eterno gracias a quienes nos dieron la gloria olímpica”, manifestó el Presidente Municipal al abrir la ceremonia.

Al agradecer el reconocimiento recibido, Magnano expresó: “No hay que sentarse arriba de la historia, en absoluto, pero a esa historia no hay que olvidarla. Y lo que a mí se me está permitiendo en este tipo de acciones es no olvidar a la historia, y que esa historia sirva como un agente multiplicador”. Asimismo, convocó a trabajar para volver a alcanzar grandes logros: “Yo siempre aliento a la gente porque todos hablan de la imposibilidad de repetir una hazaña como la que fue”; sin embargo “se puede, hay que seguir intentando, crecer”. Dentro del arduo trabajo que significa cosechar para poder sembrar logros, Magnano destacó la importancia de que “el club se sienta partícipe, agradezco a la gente que entiende la importancia del club, soy un agradecido por eso”.

Representando al Gobierno Provincial, el también ex basquetbolista Uranga coincidió con el unánime espíritu de agradecimiento hacia la Selección Dorada y su conductor, al expresar que “pase lo que pase, eternamente estaremos agradecidos porque lo que lograron es algo inimaginado y fue resultado de un proceso dado por un grupo de entrenadores y jugadores… Me emociona mucho, lo y los quiero demasiado, es una alegría que esté en la provincia”.

Por su parte, Álvarez recordó la experiencia junto a la selección ganadora del oro en Atenas 2004. “Para mí fue imborrable… ver lo que para mí fue la máxima alegría recibida en mi vida, ese campeonato olímpico”. Asimismo, destacó que “El básquet me ha dado la posibilidad de conocer infinita cantidad de gente, gran cantidad de países porque he acompañado a selecciones argentinas de aproximadamente 50 campeonatos. El básquet me ha dado un montón de vida que sigo disfrutando, porque estos amigos me permiten seguir revivir todo lo que es mi particular historia vinculada al básquet”.

Tras subrayar el afecto que siente de la gente cada vez que vuelve a Concepción del Uruguay, Palladino manifestó: “A Rubén lo conozco un montón, pasé mucho tiempo en el club Atenas donde ganamos muchas cosas y cada vez que tengo la oportunidad le digo que es un referente y una persona muy importante para la actividad deportiva”.

Los uruguayenses, presentes

También participaron dirigentes, jugadores y demás representantes de los clubes Rocamora, Regatas Uruguay, Almafuerte y Zaninetti, claramente identificados con el básquet. Sumándose al homenaje a Magnano, le obsequiaron sus camisetas.

”.

.